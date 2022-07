La Chine peut accéder aux données des utilisateurs américains de TikTok

Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a expliqué comment il entend séparer les données des utilisateurs américains de ByteDance. Il l’a fait dans une lettre envoyée à neuf sénateurs républicains américains.

Malgré plusieurs assurances, la Chine semble avoir accès aux données des utilisateurs américains de TikTok. Mashable rapporte que le 1er juillet, ByteDance, la société privée chinoise à l’origine du célèbre réseau social, a confirmé que ses employés basés en Chine pouvaient accéder aux données des utilisateurs américains via des « protocoles d’approbation ». Selon le New York Times, le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a fourni des détails sur la manière dont il entend séparer les données des utilisateurs américains de ByteDance. Il l’a fait dans une lettre envoyée à neuf sénateurs républicains américains, expliquant que les données sont soumises à « un ensemble de contrôles de cybersécurité robustes et de protocoles d’approbation d’autorisation supervisés par notre équipe de sécurité basée aux États-Unis ». Chew a ajouté : « Nous savons que nous sommes parmi les plateformes les plus contrôlées du point de vue de la sécurité et nous visons à lever tout doute sur la sécurité des données des utilisateurs américains. »

Déjà en juin dernier, les rédacteurs de BuzzFeed News avaient réussi à examiner les bandes contenant plus d’une douzaine de déclarations appartenant à neuf employés de TikTok sur la possibilité pour les ingénieurs chinois d’accéder aux données américaines. Une pratique perpétrée, selon les sources, au moins de septembre 2021 à janvier 2022. A cela s’ajoute une autre déclaration d’un membre du département Confiance et Sécurité de TikTok, datant également de septembre 2021, selon laquelle « vous voyez tout en Chine ». L’enquête de BuzzFeed News mentionne même un mystérieux « Master Admin », un ingénieur basé à Pékin qui « a accès à tout ». Termes qui désignent le meilleur histoire d’espionnage l’informatique. Par le passé, le populaire réseau social a déjà été sous le feu des projecteurs pour la question de la collecte de données. La situation actuelle ne fait que montrer à quel point il est difficile de maintenir la confidentialité et l’autonomie des données dans le monde complexe d’Internet.