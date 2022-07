Un homme s’est retrouvé à l’hôpital parce que son scrotum s’est mis à siffler

C’est le cas d’un homme de 72 ans de l’Ohio qui a été évalué aux urgences pour une affection plutôt rare (et carrément gênante).

Un homme de 72 ans est la première personne au monde à avoir reçu un diagnostic de « scrotum sifflant », selon une nouvelle étude publiée dans leJournal américain des rapports de cas. La condition plutôt rare et décidément embarrassante, qui dans le jargon médical s’apparente à un pneumoscote, a été décrite par une équipe de médecins du département de médecine interne de la Wright State University à Dayton, Ohio, après que l’homme se soit présenté aux urgences avec respiration difficultés et, surtout, émettant un sifflement bizarre du sac scrotal.

Subissant une radiographie pulmonaire, l’homme a montré une accumulation d’air entre les poumons et la paroi thoracique (pneumothorax bilatéral), avait de l’air dans la cavité située dans la partie centrale de la poitrine (pneumomédiastin) et dans les tissus situés juste sous le peau (emphysème sous-cutané) de l’ensemble de l’abdomen, du périnée et du scrotum. Les médecins ont également noté une plaie ouverte le long du scrotum – due à une opération testiculaire que l’homme avait subie cinq mois plus tôt – qui permettait à l’air emprisonné de s’échapper librement à l’extérieur.

Une radiographie pulmonaire de l’homme a montré une accumulation d’air dans le corps / American Journal of Case Reports

La bonne nouvelle est que, malgré le tableau clinique complexe, les personnes âgées se sont complètement rétablies suite à l’intervention des médecins, qui ont inséré des drains thoraciques bilatéraux et des drainages sous-cutanés pour éliminer l’air accumulé autour des poumons et dans les tissus sous-cutanés de l’abdomen. L’air présent dans l’espace périnéal et dans les cuisses a nécessité un traitement plus complexe et une nouvelle intervention chirurgicale sur le scrotum, qui s’est avérée décisive.

Les médecins ont souligné qu’il n’est pas « clair » exactement comment cet événement clinique rare s’est produit. « L’origine de l’air est principalement due à un traumatisme, mais le pneumoscotum spontané peut se développer à partir de causes gastro-intestinales ou pulmonaires – indiquer les auteurs du rapport de cas -. Cependant, la pneumoscote dans le cadre d’une plaie scrotale, qui permet à l’air de passer librement à l’extérieur du corps, n’avait jusqu’alors pas été documentée dans la littérature.« .