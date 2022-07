Merveilleux « jardin secret » découvert dans les fonds marins d’Ischia : c’est un trésor de biodiversité

Il y a un magnifique « jardin secret » dans le fond marin devant l’île d’Ischia. Parmi les espèces les plus précieuses présentes figure le rare faux corail noir de Méditerranée.

Crédit : Pietro Sorvino / Royaume de Neptune / Facebook

Au cœur de la zone marine protégée de Campanie « Royaume de Neptune », une zone particulièrement fascinante et riche en biodiversité a été découverte, si suggestive qu’elle a été surnommée le « jardin secret » par les chanceux visiteurs sous-marins. Le hotspot a une profondeur de 60 mètres et est niché le long du versant sud de l’île d’Ischia, comme l’indique un message de l’AMP de Campanie. La zone marine s’étend sur plus de 11 000 hectares devant les municipalités de Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Procida, Serrara Fontana. La toile de fond colorée et pleine de vie est un précieux coffre au trésor à protéger et à préserver, un autre exemple du merveilleux patrimoine naturaliste que nous avons en Italie.

Les splendides images du « jardin secret » ont été partagées sur les réseaux sociaux par le plongeur Pietro Sorvino d’Ans Diving Ischia et par le Royaume de Neptune lui-même. Comme on peut le voir sur les prises de vue, il existe de nombreux poissons et colonies d’invertébrés, qui donnent vie à un écosystème vivant et palpitant, semblable à ceux observés le long des spectaculaires récifs coralliens tropicaux. Le principal protagoniste de ce coin de paradis submergé est sans aucun doute le faux corail noir de Méditerranée (Savalia savaglia), un hexacoral colonial appartenant à la famille des Parazoanthidae qui ressemble beaucoup à la gorgone, bien qu’ayant des différences significatives avec cette dernière.

Son nom commun est lié au fait que, s’il est privé des tissus mous externes des polypes, appelés cenosarco, cenenchin ou cenosome, le bulbe (le « squelette » de l’invertébré) est d’une couleur noire fascinante. Comme l’indique le post du Royaume de Neptune, il s’agit d’une espèce « toujours considérée comme rare », dont la répartition, selon les données de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), « s’est fortement réduite au fil des années » 50 – ’70 de la pêche sous-marine « . Le faux corail noir était en effet couramment récolté « comme objet d’ornement ». L’invertébré est strictement protégé et est classé comme espèce proche de la menace (code NT) sur la liste rouge de l’UICN. Sa présence dans le « jardin secret » rend ce hotspot sans aucun doute plus précieux.

« Après 40 ans de plongée, la mer d’Ischia continue de m’étonner », a déclaré Sorvino. « Le Royaume de Neptune offre des coins de suggestion absolue, dont la divulgation continue est sans aucun doute le meilleur moyen de demander à chacun de nous aider à le protéger », a fait écho Antonino Miccio, directeur de l’aire marine protégée. L’exécutif du Royaume de Neptune a également souligné l’importance des données collectées au cœur des initiatives de science citoyenne, qui permettent de soutenir activement la recherche scientifique. Les observations des organismes peuvent en fait être téléchargées sur des sites Web spéciaux et mises à la disposition des experts. Les projets de science citoyenne sont considérés comme particulièrement précieux dans l’étude des cétacés. « La contribution des plongeurs, des passionnés et des citoyens à la connaissance de notre mer et de ses profondeurs est extrêmement précieuse pour nous », a commenté le Dr Miccio.