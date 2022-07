Star Wars : Andor révèle comment ses deux saisons seront structurées

Cela ne fait que quelques jours que Star Wars : Obi-Wan Kenobi a mis fin à sa diffusion sur Disney+, mais Lucasfilm prépare déjà la première de la prochaine série. Empire a publié en exclusivité une nouvelle image de Star Wars : Andor -sur ces lignes- et a recueilli quelques déclarations du showrunner Tony Gilroy, dans lesquelles il a détaillé à quoi ressembleront les 12 épisodes de chacune des deux saisons de la série.

« L’ampleur de cette série est énorme », a expliqué Gilroy lors de Celebration, peu de temps après la sortie de la bande-annonce officielle. « Les réalisateurs travaillent par blocs de trois épisodes, donc on a fait cinq blocs [en la Temporada 1] trois chapitres chacun. Selon le showrunner et écrivain, cette structure a organiquement conduit la saison 2 à adopter une structure différente.

Contrairement à la première saison, chacun des blocs de la deuxième saison représentera une année. « Du point de vue de la narration, c’est vraiment excitant de pouvoir travailler sur quelque chose où vous faites un vendredi, un samedi et un dimanche, puis sautez une année. »

Route vers la rébellion

Star Wars: Andor est une intrigue préquelle de Rogue One: A Star Wars Story, un film qui raconte la montée de la rébellion et l’obtention des plans de l’étoile de la mort, qui a ensuite servi à faire en sorte que les opposants au régime de Palpatine puissent porter un coup douloureux contre Dark Sidious et son sombre empire galactique.

Diego Luna se répète dans le rôle de Cassian Andor, un espion rebelle qui ne fait pas dans la demi-mesure lorsqu’il s’agit d’atteindre ses objectifs. Pendant ce temps, Geneviève O’Reilly reviendra pour jouer Mon Mothma, une sénatrice et l’une des grandes instigatrices de la Rébellion. Depuis Coruscant, cœur politique de l’Empire, il opérera clandestinement contre les forces impériales. D’autre part, Empire a confirmé que le personnage de Stellan Skarsgård s’appelle Luthen.

La première saison de Star Wars : Andor sera diffusée sur Disney+ le 31 août.

