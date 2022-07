Les ventes grand public de processeurs et de GPU d’AMD devraient chuter l’année prochaine

Vue d’ensemble : un analyste réputé a récemment abaissé ses estimations de revenus pour les divisions CPU, GPU et consoles de jeu grand public d’AMD pour 2023. Il est logique que les consommateurs réduisent leurs dépenses non essentielles, telles que l’électronique haut de gamme, compte tenu de l’augmentation taux d’inflation et la guerre en cours en Ukraine. Pendant ce temps, les revenus des serveurs d’AMD pourraient continuer à grimper à un rythme impressionnant.

Selon l’analyste Gus Richard, les revenus des processeurs pour ordinateurs de bureau et portables d’AMD diminueront de 6% d’une année sur l’autre en 2023, tandis que les ventes de GPU grand public diminueront de 7%. Au total, ce segment de marché rapportera à l’entreprise environ 675 millions de dollars de moins qu’en 2022.

Rappel amical, la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S sont toutes alimentées par des SoC AMD. Richard estime que les revenus de la société sur les consoles de jeux n’augmenteront que de 400 millions de dollars, soit environ 8 % en glissement annuel. Ce chiffre est nettement inférieur à ses prévisions précédentes, qui mentionnaient une croissance de 740 millions de dollars.

Pendant ce temps, les revenus de Xilinx diminueraient de 6% l’année prochaine. AMD a finalisé l’acquisition de la société de semi-conducteurs, qui vend principalement des FPGA et des CPLD.

Les revenus d’entreprise d’AMD pourraient toutefois s’en tirer bien mieux, avec une croissance de 55 % en glissement annuel, soit environ 3,1 milliards de dollars. Richard affirme que les processeurs de serveur EPYC d’AMD seront « au sommet de la pile l’année prochaine », ce qui contribuera à atténuer l’impact de la baisse des ventes sur ses autres segments de marché.

L’analyste a également légèrement ajusté son objectif de cours pour les actions AMD de 97 $ à 95 $. Le cours de l’action de la société se situe actuellement à 73 dollars après avoir chuté d’environ 30 % le mois dernier.

Plus tôt cette semaine, nous avons appris qu’AMD, Apple et Nvidia prévoyaient de réduire leurs commandes de plaquettes auprès de TSMC en raison de la baisse de la demande des consommateurs pour l’électronique haut de gamme.