La dernière enquête Steam montre que 1 participant sur 5 utilise désormais Windows 11, Intel bat AMD

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’enquête mensuelle Steam de Valve est arrivée. Nous sommes généralement plus intéressés par les cartes graphiques que l’on trouve dans les PC des participants, mais les parties intéressantes des résultats de juin proviennent des sections du système d’exploitation et du processeur. Dans le cas du premier, il semble que le recul initial contre Windows 11 s’atténue à mesure que le système d’exploitation franchit le cap des 20 % de partage d’utilisateurs.

Plusieurs rapports récents ont montré que Windows 11 gagne lentement mais sûrement sur son prédécesseur, et de plus en plus d’utilisateurs de Steam adoptent le nouveau système d’exploitation avec ses fonctionnalités axées sur les jeux : Windows 11 a été trouvé sur 19,59 % des PC des utilisateurs en mai, un chiffre qui a grimpé à 21,23%, soit plus d’un sur cinq, au cours du mois de juin. Windows 10 (64 bits), quant à lui, était en baisse de -2,63 %.

Versions de Windows les plus populaires parmi les participants à l’enquête Steam : davantage de personnes ont commencé à utiliser Windows 7 le mois dernier !

Passant aux processeurs, juin a été un autre mois au cours duquel Intel a battu AMD alors que l’équipe bleue a bondi de 1,28%. AMD grignotant l’avance de son rival était devenu un spectacle régulier dans l’enquête Steam, mais la sortie d’Alder Lake a vu Chipzilla s’imposer de temps en temps – la dernière fois, c’était en mars.

Cliquez sur le tableau pour développer

Il sera certainement intéressant de voir comment la section des processeurs du graphique Steam changera après le lancement de Raptor Lake et de Zen 4. Les prochains processeurs d’Intel offriront un support de mémoire DDR4, contrairement à Zen 4, une perspective attrayante pour ceux qui souhaitent prendre leurs modules DDR4. avec eux lors de la mise à niveau. La nouvelle plate-forme d’AMD, quant à elle, promet une augmentation des performances de 35 % par rapport à Zen 3.

Les résultats de l’enquête Steam sur les cartes graphiques montrent que les variantes de bureau et d’ordinateur portable du RTX 3060 continuent de connaître du succès. Les deux ont été les plus performants le mois dernier, la version de bureau ayant gagné deux places sur le graphique principal pour atteindre la huitième place. Le RTX 3050 a également réalisé un bon mois avec un gain de +0,18%.

La série Ampere, plus chère, n’a pas très bien fonctionné, cependant – cela pourrait-il être un signe que les consommateurs régulent leurs dépenses en ces temps économiques difficiles, ce qui aurait incité Nvidia à réduire les commandes de plaquettes TSMC pour sa série RTX 4000 ?

Comme pour le reste de l’enquête Steam, 1920 x 1080 reste de loin la résolution la plus populaire, malgré la baisse du prix des écrans 1440p et 4K, et l’Oculus Quest 2 est maintenant à 0,98% d’être le casque détenu par la moitié de tous les VR. utilisateurs.

Malgré une légère baisse, l’anglais reste la langue la plus courante parmi les utilisateurs de Steam (36,73 %), le chinois simplifié passant de 2,5 % à 24,75 %. C’est encore loin d’octobre 2017, lorsque la langue asiatique était parlée par plus de la moitié des participants, principalement en raison de la popularité de PUBG dans le pays.