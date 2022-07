Nvidia pourrait vouloir réduire les commandes TSMC de 5 nm pour la série RTX 4000 alors que la demande se refroidit

En bref: Nvidia, AMD et Apple réduiraient tous leurs commandes de plaquettes auprès de TSMC, car les gens accordent moins de priorité à l’achat des derniers produits électroniques à la lumière de la hausse de l’inflation mondiale. Dans le cas de l’équipe verte, elle est également confrontée à un excès de stock de la série RTX 3000 et à davantage de cartes d’ancienne exploitation minière qui arrivent sur le marché, faisant de sa prochaine série RTX 4000 une perspective moins attrayante.

Selon un rapport de DigiTimes, traduit par Ingénieur Retraitétrois des principaux clients de TSMC – Apple, Nvidia et AMD – cherchent à revoir leurs commandes.

La réévaluation intervient alors que nous quittons l’ère de la pandémie qui a vu un boom des ventes d’électronique grand public alors que les gens travaillaient et jouaient à la maison. Le monde fait également face à un ralentissement économique causé par la hausse de l’inflation et la guerre russo-ukrainienne. Les ventes mondiales de PC ont déjà ralenti et de moins en moins de personnes se précipitent pour acheter les derniers smartphones et téléviseurs.

Certains points marquants du rapport incluent une affirmation selon laquelle la production de masse de l’iPhone 14 a déjà commencé, mais l’objectif initial d’expédition de 90 millions a été réduit de 10 % ; le SoC A16 de l’iPhone 14 resterait fidèle au nœud de processus 5 nm de TSMC.

AMD, quant à lui, aurait réduit ses commandes de plaquettes 7/6 nm d’environ 20 000 au total pour le quatrième trimestre et le premier trimestre 2023. Il est à noter, cependant, que les commandes de plaquettes 5 nm pour son matériel PC et serveur n’ont pas été affectées.

Nvidia a déjà effectué des prépaiements pour sécuriser la capacité de 5 nm de TSMC. La société devrait revenir au géant taïwanais pour sa série RTX 4000 après avoir fait défection à Samsung pour le grand public Ampere – elle utilise déjà TSMC pour son architecture de centre de données Hopper 5 nm. Mais avec une surabondance de cartes de la génération actuelle dont il essaie de se débarrasser, des mineurs vendant leurs GPU comme des crashs cryptomonnaies et une inflation croissante, Nvidia fait face à une demande plus faible et veut réduire les commandes de 5 nm.

Il semble que TSMC ne soit pas sensible au sort de Nvidia et n’offre aucune concession. Le mieux qu’il puisse faire est de retarder les expéditions d’un trimestre ou jusqu’au premier trimestre 2023, ce qui indiquerait que Nvidia trouverait des clients de remplacement pour la capacité de production libérée de TSMC.

h/t : VideoCardz