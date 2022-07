Un bouclier de « bulles spatiales » entre la Terre et le Soleil peut inverser le changement climatique

Cela a été proposé par une équipe de recherche du MIT qui travaille sur une méthode radicale pour protéger la planète du réchauffement climatique.

Le bouclier à bulles spatiales dévierait 1,8% du rayonnement solaire incident avant qu’il ne frappe notre planète / MIT

Un bouclier de « bulles spatiales » de la taille du Brésil pourrait être un moyen efficace d’inverser le changement climatique. Cela a été proposé par une équipe de recherche du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui travaille sur une méthode radicale pour protéger la Terre du rayonnement solaire. Le bouclier, conçu pour réfléchir les rayons solaires loin de la Terre afin de refroidir la planète, repose sur une nouvelle forme de géo-ingénierie solaire, une alternative à une autre technique pour prévenir les pires effets du réchauffement climatique et qui impliquerait le rejet dans la haute atmosphère terrestre de particules réfléchissantes. Cependant, l’impact potentiel de ces particules réfléchissantes n’est pas encore entièrement compris, ce qui indique qu’il est loin d’être considéré comme une option viable.

L’approche des scientifiques du MIT serait légèrement différente : au lieu d’injecter des particules dans l’atmosphère, les chercheurs étudient la possibilité de placer un bouclier constitué de « bulles spatiales » au point de Lagrange 1 (L1), qui est un point orbital relativement stable. dans l’espace, où l’attraction gravitationnelle de la Terre et du Soleil s’égalise. Le télescope spatial James Webb, par exemple, est positionné au deuxième point de Lagrange (L2).

Représentation du bouclier de bulles spatiales / MIT

Le plus grand obstacle à cette méthode est sans aucun doute la logistique : les scientifiques du MIT estiment que, pour être efficace, le bouclier devrait avoir à peu près la taille du Brésil (8,5 millions de km2), ils développent donc un moyen de produire les bulles directement dans l’espace, réduire les coûts de lancement. Ils testent actuellement la faisabilité de bulles de silicium spatiales en laboratoire, comme expliqué dans un communiqué de presse dans lequel ils révèlent comment, lors d’expériences préliminaires, ils ont réussi à gonfler une bulle à couche mince à une pression de 0,0028 atmosphère et à la maintenir à environ – 50 ° C (pour se rapprocher des conditions spatiales).

Les chercheurs du MIT ont également déclaré que leur solution de géo-ingénierie solaire serait « complètement réversible » car les bulles pourraient éclater rapidement si nous constatons qu’elles ont un effet indésirable sur notre planète. C’est un aspect très important, car nous n’avons pas encore pleinement saisi la complexité du changement climatique lui-même, sans parler de celle des méthodes de géo-ingénierie pour le contrer.

Des recherches supplémentaires sont évidemment nécessaires sur l’approche, même si elle est – du moins sur le papier – aujourd’hui considérée comme l’une des méthodes les plus sûres de géo-ingénierie solaire. En clair, la proposition du MIT ne vise qu’à compléter, et non à remplacer, les tentatives actuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre, même si « cela pourrait être notre dernière et unique option« Il a déclaré au magazine d’architecture et de design Dezeen Carlo Ratti, qui dirige le Senseable City Lab du MIT -. Les solutions spatiales seraient plus sûres. Par exemple, si nous dévions 1,8 % du rayonnement solaire incident avant qu’il n’atteigne notre planète, nous pourrions complètement inverser le réchauffement climatique actuel.« .