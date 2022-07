Sortie dans l’espace pour Cristoforetti en juillet, sera la première en Europe : EVA avec un collègue russe

La NASA a annoncé que le 21 juillet, l’astronaute italienne Samantha Cristoforetti effectuera une sortie dans l’espace. Elle sera la première femme européenne.

Crédit : Samantha Cristoforetti / ESA / Twitter

Dans environ trois semaines, le jeudi 21 juillet, Samantha Cristoforetti effectuera sa première sortie dans l’espace. Elle sera la première femme européenne à en affronter un. La missione all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), tecnicamente definita attività extraveicolare o EVA (acronimo di Extra-vehicular activity), è stata preannunciata dalla NASA sulla pagina dedicata agli eventi che saranno trasmessi sulla “televisione ufficiale” dell’agenzia aerospaziale américaine. La dernière mise à jour concerne la sortie dans l’espace Cristoforetti, qui quittera l’écoutille de l’ISS à 16h00, heure italienne. L’événement pourra donc être suivi en live streaming.

Pour le moment, pratiquement tous les détails manquent sur ce que l’astronaute italien de l’Agence spatiale européenne (ESA) devra faire ; On ne sait pas s’il sera engagé dans la maintenance, la réparation ou le remplacement de tout composant du laboratoire orbital, mais la NASA a indiqué que l’opération pourrait prendre jusqu’à 7 heures. Une autre information intéressante est liée au compagnon d’excursion, le cosmonaute russe de ROSCOMOS (l’agence spatiale russe) Oleg Artemyev. C’est sans aucun doute un signe positif, à la lumière de la grave crise internationale provoquée par la guerre en Ukraine et des tensions croissantes entre le Kremlin et le bloc des pays de l’OTAN. Malgré les frictions des dernières semaines, la collaboration sur l’ISS semble toujours se poursuivre sans problème particulier.

Lors de sa sortie, Samantha Cristoforetti portera la combinaison spatiale russe « Orlan » et non l’EMU que portent régulièrement les astronautes de la NASA et de l’ESA. La principale raison réside sans doute dans le fait qu’en 2021 l’astronaute italien s’est entraîné en Russie avec la combinaison Orlan. De plus, depuis fin mai, les agences spatiales européenne et américaine ont décidé de suspendre les sorties dans l’espace avec les EMU en raison d’un défaut qui entraîne l’accumulation d’eau à l’intérieur du casque. En 2013, l’astronaute italien Luca Parmitano a été victime d’un grave accident au cours duquel environ 1 litre et demi d’eau a pénétré dans son casque ; il risquait sérieusement de se noyer et devait regagner l’ISS au plus vite. D’autres incidents se sont produits plus récemment; le dernier a frappé l’astronaute de l’ESA Matthias Maurer, à l’intérieur duquel jusqu’à 25 centimètres d’eau se sont accumulés dans le casque. Malgré les « patchs » posés par la NASA, comme des éponges pour absorber l’eau, les problèmes persistaient et il a donc été décidé de suspendre les EVA et de renvoyer les combinaisons sur Terre pour un contrôle approfondi. Les combinaisons spatiales sont si précieuses que de nouvelles pour l’exploration lunaire coûteront au total 1 milliard de dollars; le retard dans leur conception a également influencé le report du programme Artemis.

Avec la combinaison Orlan, Samantha Cristoforetti n’aura naturellement pas de tels problèmes et pourra mener à bien sa mission avec son collègue Artemyev, commandant du module russe de l’ISS. L’astronaute italienne aurait dû être le premier commandant européen de l’ensemble de la Station spatiale internationale, mais en raison d’un « changement de plan » (probablement lié à la crise en Ukraine), elle ne pouvait plus remplir ce rôle prestigieux. Cependant, il est actuellement commandé par l’USOS, la section américaine du laboratoire orbital qui comprend également les modules de l’ESA, du Japon et du Canada. Pour le moment, la sortie dans l’espace de Cristoforetti n’est confirmée que par la mise à jour sur le site Web de la NASA, aucun détail spécifique n’est manquant, il ne peut donc pas être exclu que des changements de programme soient prévus. Il ne reste plus qu’à attendre les communications officielles de l’ESA ou de la personne directement concernée, qui a récemment pris une magnifique photo de l’Italie depuis l’espace.