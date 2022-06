Les données personnelles des juges de la Cour suprême contre l’avortement circulent sur TikTok

Adresses personnelles et numéros de carte de crédit – ce sont les informations que certains utilisateurs partagent sur TikTok en signe de protestation.

Vendredi, la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade, décision historique de 1973 sur le droit à l’avortement. Avec cette décision, l’accès est confié à des États individuels. Neuf – l’Alabama, l’Arkansas, le Kentucky, la Louisiane, le Missouri, l’Oklahoma, le Dakota du Sud, l’Utah et le Wisconsin – ont rendu l’avortement immédiatement illégal, mais d’autres pourraient être ajoutés, affectant plus de 37 millions de femmes américaines en âge de procréer. Une situation qui a plongé non seulement les États-Unis mais aussi le reste du monde dans la tourmente, générant de violents affrontements sur la question.

Outre les places, les réseaux sociaux sont le théâtre de ces affrontements. D’un côté, Facebook et Instagram se sont engagés à supprimer les messages des utilisateurs qui proposent d’envoyer par courrier des pilules abortives là où c’est illégal, de l’autre, TikTok lutte pour arrêter le doxxing, la publication en ligne de données privées, qui a frappé cinq Cour suprême juges opposés à la loi fédérale sur l’avortement. Adresses personnelles et numéros de carte de crédit – ce sont les informations que certains utilisateurs partagent sur TikTok en signe de protestation.

Certaines de ces vidéos, qui comptent des millions de likes, de commentaires et de vues, ont été repérées par les reporters de Vice et Snopes. Notamment, plusieurs sont contre les juges conservateurs Samuel Alito, Clarence Thomas et Amy Coney Barrett. Cependant, il n’est pas clair si les données de la carte de crédit sont exactes ou non. En effet, les cartes sont souvent censurées par une fine ligne blanche ou rouge pour éviter l’intervention de l’algorithme TikTok. De plus, Vice a confirmé que les adresses personnelles divulguées sur la plateforme proviennent de bases de données publiques du registre. Cela indique qu’ils sont déjà accessibles sur le net. Cependant, TikTok reste une caisse de résonance importante pour les informations.

Beaucoup de ces vidéos ont été immédiatement supprimées de la plateforme, mais plusieurs sont toujours en circulation si elles ne sont pas republiées à partir de comptes plus petits. Via Vice, TikTok a déclaré que ses politiques n’interdisent pas le sujet de l’avortement, mais que les créateurs doivent respecter les lignes directrices de la communauté qui interdisent le partage d’informations personnellement identifiables.