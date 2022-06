Le Brésil veut suivre l’Europe en rendant l’USB-C obligatoire pour tous les nouveaux téléphones

Dans le contexte : le gouvernement brésilien n’entretient pas la meilleure relation avec Apple, et cela pourrait s’aggraver si le pays suit l’Europe en rendant l’USB-C obligatoire sur tous les appareils mobiles, une décision en contradiction avec la conception de l’iPhone à port Lightning de Cupertino.

L’Agence nationale des télécommunications (Anatel) du Brésil a lancé une consultation publique ouverte sur une proposition visant à faire de l’USB-C la norme requise pour tous les smartphones vendus dans le pays sud-américain.

Plus tôt ce mois-ci, les législateurs de l’Union européenne sont finalement parvenus à un accord exigeant que tous les nouveaux téléphones, tablettes et autres petits appareils électroniques vendus dans la région utilisent l’USB-C comme port de charge. L’UE donne aux fabricants d’appareils jusqu’à l’automne 2024 pour se conformer à la règle, qui fait suite à plus d’une décennie d’arguments en faveur d’une solution de charge universelle.

De nos jours, bien sûr, pratiquement tous les smartphones Android sont équipés de ports de charge USB-C. Mais malgré le passage à ce type de connexion dans ses tablettes, les iPhones d’Apple utilisent toujours des ports Lightning. Cela pourrait changer l’année prochaine, cependant, lorsque le premier iPhone doté d’un port USB-C devrait être lancé.

Le Brésil n’en est encore qu’à la phase de consultation au cours de laquelle les entreprises et le public peuvent partager leurs opinions sur l’obligation de l’USB-C pour les smartphones. Si la proposition est adoptée, le port deviendra une exigence dans le pays à compter du 1er juillet 2024.

Anatel note que le passage complet à l’USB-C réduira les déchets électroniques et sera plus pratique pour les consommateurs. Mais l’application de la réglementation entraînera probablement des coûts plus élevés et pourrait étouffer l’innovation des entreprises qui cherchent à développer de nouvelles normes de tarification améliorées.

Il n’y a pas que l’Europe et le Brésil qui s’engagent dans cette voie. Un groupe de démocrates du Sénat exhorte le département américain du Commerce à forcer les fabricants de smartphones à adopter une norme de charge universelle qui réduira les déchets électroniques et les dommages environnementaux.

« L’UE a sagement agi dans l’intérêt public en s’attaquant à de puissantes entreprises technologiques sur ce problème de consommation et d’environnement », ont écrit les sénateurs. « Les États-Unis devraient faire de même. »

Le Brésil s’est également battu contre Apple pour sa décision d’arrêter de regrouper les chargeurs muraux avec ses iPhones. Cupertino a été condamné à une amende de 2 millions de dollars l’année dernière pour avoir enfreint les lois sur la protection des consommateurs et n’avoir pas prouvé les avantages environnementaux allégués de l’abandon du chargeur. Plus récemment, un juge brésilien a dit à Apple d’indemniser un client d’iPhone de 1 000 $ pour ne pas avoir inclus de chargeur dans la boîte.