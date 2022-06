L’attente grandit pour les premières images du télescope James Webb: c’est à ce moment-là qu’elles seront montrées

La NASA publiera les premières images couleur et données spectroscopiques le 12 juillet, six mois après le lancement du télescope dans l’espace.

Le télescope James Webb de la NASA – le plus grand, le plus cher et le plus complexe jamais lancé dans l’espace – publiera ses premières images en couleur le 12 juillet, six mois après son lancement dans l’espace. Mais que verrons-nous ? Pour l’instant, leur contenu reste top secret, bien que les premières rumeurs assurent qu’ils seront époustouflants pour les scientifiques et les non-scientifiques. « Nos objectifs pour les premières images et données de Webb sont à la fois de présenter les puissants outils du télescope et de prévisualiser la mission scientifique à venir. – a déclaré Klaus Pontoppidan, scientifique du projet JWST au Space Telescope Science Institute (STScI) -. Nous sommes sûrs d’offrir un « wow » tant attendu aux astronomes et au public« .

La tâche principale du télescope est de scruter les profondeurs du cosmos, de faire la lumière sur la naissance des premières galaxies, ainsi que d’essayer d’identifier des exoplanètes lointaines et d’étudier leur atmosphère, afin de déterminer si le potentiel d’accueil d’une certaine forme de la vie. Les objectifs initiaux du télescope annoncés en 2017 incluent l’observation du processus de formation des étoiles, Jupiter et ses lunes, les atmosphères autour des exoplanètes et l’test des régions surchauffées autour des trous noirs massifs appelés quasars mais, pour le moment, on ne sait pas si le les premières images impliqueront l’un de ces objectifs. Comme indiqué, leur sortie est prévue le mardi 12 juillet à 10h30 EDT (14h30 UTC), 16h30 en Italie, et sera dévoilée en streaming en direct via les réseaux sociaux de la NASA, sur Facebook, Twitter et YouTube. .

Le télescope spatial James Webb a été lancé dans l’espace le jour de Noël 2021 et, après avoir atteint sa destination finale – L2, le deuxième point de Lagrangien, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre – avant la fin janvier 2022, passant les mois suivants en mise en œuvre, étalonnage et test de ses instruments. Les premières images d’alignement ont déjà été publiées en mars dernier, suggérant que l’optique du télescope correspond ou même dépasse les attentes.

Même au-delà du contenu des premières images en couleur, personne n’est sûr de leur apparence visuelle, pas même les chercheurs de la mission. « Bien sûr, il y a des choses que nous attendons et espérons voir, mais avec un nouveau télescope et ces nouvelles données infrarouges à haute résolution, nous ne le saurons pas tant que nous ne les aurons pas vues. – a déclaré Joseph DePasquale, développeur graphique scientifique de STScI -. Ce qui est certain, c’est qu’ils ne seront que le début de la véritable mission scientifique de Webb« .