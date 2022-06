Facebook et Instagram suppriment les publications proposant des pilules abortives

Un journaliste de l’Associated Press a publié un message test proposant d’envoyer des pilules abortives par la poste. Ce message a été supprimé une minute après sa publication.

L’avortement est un sujet que Meta n’aime pas. Avant même que la Cour suprême n’infirme l’historique Roe v. Wade en 1973, les dirigeants n’approuvaient pas les débats entre employés. Il s’agit d’assurer un lieu de travail « non hostile ». Aujourd’hui, avec la suppression du droit fédéral à l’avortement aux États-Unis, la société dirigée par Mark Zuckerberg s’emploie à supprimer les publications proposant des pilules abortives, à la fois sur Instagram et sur Facebook. La découverte a été faite par certains utilisateurs.

Après la décision de la Cour suprême datant de vendredi dernier, plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ont proposé d’expédier des médicaments abortifs à des personnes résidant dans des États qui ont déjà rendu l’avortement illégal ou qui ont l’intention de le faire. Il n’y en a pas quelques-uns : selon ce qui a été rapporté par le podcast américaniste The Union, la décision de rendre l’avortement illégal ou limité affectera 21 États et concernera plus de 37 millions de femmes en âge de procréer.

La politique mise en place par Meta a incité divers membres de la presse à enquêter. Un journaliste de l’Associated Press a publié un message test proposant d’envoyer des pilules abortives par la poste. Ce message a été supprimé une minute après sa publication. Un autre journaliste de The Verge a également tenté une expérience similaire. Dans son cas, il a fallu deux minutes pour que le message soit supprimé. Les exemples ne s’arrêtent pas là : dimanche, le compte sur Instagram d’Abortion Finder, un site qui permet de rechercher des prestataires de soins, a été suspendu pour une courte période. Meta affirme que ce type de publication enfreint la politique de l’entreprise en matière de produits pharmaceutiques.

Il convient de noter que les médias sociaux dirigés par Mark Zuckerberg suivent également une politique similaire pour la vente, le don et le transfert d’armes à feu et de marijuana. Mais seulement sur papier. Les journalistes de l’Associated Press et de The Verge cités plus tôt ont publié d’autres articles de test liés à l’envoi d’armes et d’herbe, mais dans certains cas, le retrait est intervenu après une longue période, dans d’autres, cela ne s’est pas produit du tout. Une différence d’approche qui réaffirme l’un des slogans qui s’est imposé ces derniers jours aux Etats-Unis : une arme à feu a plus de droits et d’avantages qu’une femme.

En réponse aux informations reçues, le porte-parole de Meta, Andy Stone, a tweeté que « le contenu qui tente d’acheter, de vendre, d’échanger, de donner, de demander ou de donner des produits pharmaceutiques n’est pas autorisé ». Stone a également ajouté que les publications contenant des informations sur « l’abordabilité et l’abordabilité des médicaments sur ordonnance » sont autorisées et que la société s’efforce de corriger les cas de « mauvaise application ». Cependant, il n’a donné aucune précision sur la manière dont la politique est appliquée et pourquoi il existe des écarts entre les drogues, les armes à feu et la marijuana. Avec ou sans réponses, la décision de Meta risque d’isoler et de limiter les principaux fournisseurs de ressources en matière d’avortement à un moment où la demande aux États-Unis est très élevée.