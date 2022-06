Voici ce que pense Charli D’Amelio du dépassement de Khaby Lame sur TikTok

« Je n’aurais voulu donner ma place à personne d’autre », a déclaré Charli D’Amelio à VidCon, une convention annuelle pour les fans, les créateurs, les dirigeants et les marques numériques.

A l’occasion de VidCon, la convention annuelle des fans, créateurs, cadres et marques numériques, Charli D’Amelio a commenté le récent dépassement de Khaby Lame sur TikTok, qui a eu lieu le 23 juin avec une différence de 300 000 followers. Un chiffre qui a fait de Khaby Lame la personne la plus suivie du monde TikTok. À l’heure actuelle, le nombre de fans sur la plateforme a atteint 144,7 millions.

Cependant, malgré ce que l’on pourrait penser, il n’y a pas de rivalité ni de haine entre les deux célèbres créateurs. D’Amelio et Lame se sont déjà rencontrés en personne lors de la Fashion Week de Milan en février dernier, immortalisés par une photo ensemble qui suggère une relation pacifique entre les deux. Vient maintenant une preuve supplémentaire de VidCon. « C’est formidable de savoir que quelqu’un a réussi à prendre la première place et que celui qui l’a fait est une bonne personne, douce, qui aime ce qu’il fait. Je pense que c’est la meilleure chose et je n’aurais pas voulu donner ma place à qui que ce soit. « , a déclaré Charli D’Amelio à VidCon. Aujourd’hui, l’ancienne reine de TikTok compte 143 millions de followers. La distance entre les deux s’est encore creusée en moins d’une semaine. Au-delà du nombre d’utilisateurs, D’Amelio est toujours le plus élevé tiktoker payé sur la plateforme, suivi de sa sœur Dixie D’Amelio.

En cas de dépassement, Khaby Lame a également eu son mot à dire sur la Repubblica. « Honnêtement, je m’en fichais de le dépasser. Je n’ai jamais prêté attention aux palmarès, je continuerais à faire mes vidéos même si seulement quelques personnes les regardaient », a déclaré le créateur. « Si tu le fais parce que tu cherches le succès, ça ne marche pas. Ce qui m’intéresse, c’est de faire rire les gens. Je pense que je suis bon parce que ça me vient naturellement. » L’objectif pour Lame reste donc ludique. Cela explique le succès grandissant de ses clips, caractérisés par un humour authentique capable de conquérir des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.