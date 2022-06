HTC présente le smartphone Desire 22 Pro axé sur le métaverse

Pourquoi c’est important : HTC, comme promis, a présenté un nouveau smartphone construit autour de son approche du métaverse. Son principal argument de vente est son lien avec Viverse, l’écosystème métavers que HTC a introduit plus tôt cette année. La société indique que l’utilisateur pourra visiter les communautés Viverse à l’aide du navigateur du téléphone ou le coupler avec un casque HTC Vive Flow pour les explorer en réalité virtuelle.

Le HTC Desire 22 Pro est un téléphone résolument milieu de gamme. Il arbore un écran de 6,6 pouces (1 080 x 2 412 pixels) fonctionnant à 120 Hz alimenté par le SoC Snapdragon 695 5G de Qualcomm avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible via une carte microSD).

À l’arrière, vous trouverez un triple réseau de caméras composé d’un capteur de 64 mégapixels avec une ouverture f/1,79, d’un appareil photo de 13 mégapixels avec un objectif à ouverture f/2,4 et d’un capteur de profondeur de 5 mégapixels avec une ouverture f/2,4.

Les autres fonctionnalités rapides incluent une caméra frontale de 32 mégapixels f/2.0, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 et 5 GHz), une connectivité USB-C et une batterie de 4520 mAh avec recharge sans fil et recharge sans fil inversée. Il sera livré avec Android 12 prêt à l’emploi et porte un indice de protection IP67 contre les liquides et la poussière.

Il est encore trop tôt pour prédire comment tout ce métaverse va se dérouler. Plusieurs entreprises s’efforcent de devenir le principal fournisseur de plateformes, mais à ce stade, il semble de plus en plus probable que la fragmentation puisse empêcher tout le monde d’acquérir une traction significative.

Le HTC Desire 22 Pro est disponible en précommande sur certains marchés, dont Taïwan et le Royaume-Uni. Les prix commencent à 399,00 £ (environ 487 $) et la première vague de commandes devrait être expédiée le 1er août.