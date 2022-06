Les premiers fossiles du berceau de l’humanité ont plus d’un million d’années

Ils remonteraient à 3,4-3,7 millions d’années, plutôt qu’à 2-2,5 millions d’années comme supposé jusqu’ici.

Le crâne de Mme Ples / Transvaal Museum, Pretoria, Afrique du Sud.

Les fossiles de nos premiers ancêtres trouvés dans les grottes de Sterkfontein en Afrique du Sud ont 1 million d’années de plus qu’on ne le pensait auparavant. C’est ce que révèlent les résultats d’une nouvelle étude publiée dans la revue PNAS par une équipe de recherche internationale qui a réévalué l’âge des fossiles du site paléoanthropologique du patrimoine mondial de l’Unesco, souvent aussi appelé le « berceau de l’humanité », à environ 50 km de Johannesburg. Sterkfontein a été rendu célèbre par la découverte par Robert Broom du premier hominidé adulte du genre Australopithèqueet plus tard de la découverte du crâne de Mme Ples et du squelette presque intact de Little Foot, ainsi que de centaines d’autres fossiles d’hominidés sud-africains.

La majeure partie de la richesse fossile de Sterkfontein a été extraite d’une ancienne grotte appelée « Membre 4 », le site de fossiles le plus riche de Australopithèque mondialement connue, dont la datation est néanmoins restée controversée, avec des estimations allant d’environ 2 millions d’années à environ 3 millions d’années. Mais une nouvelle technique de datation, développée par des universitaires et basée sur la désintégration radioactive des isotopes rares de l’aluminium-26 et du béryllium-10 dans le quartz minéral, a indiqué que les fossiles du membre 4 remontent à 3,4 à 3,6 millions d’années, ce qui rend eux encore plus vieux que l’emblématique Lucy, le fossile de Australopithèque trouvé en Éthiopie en 1979 et datant d’il y a 3,2 millions d’années.

Quatre crânes d’australopithèques différents découverts dans les grottes de Sterkfontein, en Afrique du Sud / Crédit : Ditsong Museum of Natural History

« Cette réévaluation de l’âge fossile de Sterkfontein a des implications importantes pour le rôle de l’Afrique du Sud dans l’évolution des hominidés », a déclaré le professeur Dominic Stratford, directeur de recherche aux grottes de Sterkfontein et co-auteur de l’étude. Les jeunes hominidés, y compris Paranthrope et notre genre Homoapparaissent il y a environ 2,8 à 2 millions d’années, donc sur la base des dates suggérées ci-dessus, les espèces de Australopithèque Les Sud-Africains étaient trop jeunes pour être leurs ancêtres, il avait donc été considéré comme plus probable Homo Et Paranthrope avait évolué en Afrique de l’Est ».

La nouvelle datation indique plutôt que leAustralopithèque existait à Sterkfontein près d’un million d’années avant l’apparition de Paranthropus et Homo, et était contemporain d’autres espèces primitives Australopithèquecomme leAustralopithecus afarensis, d’Afrique de l’Est, donnant aux espèces sud-africaines « plus de temps pour évoluer ici, dans le berceau de l’humanité, et plaçant les hominidés de ce site au centre de l’histoire de l’évolution humaine », explique Stratford. .

« Ce nouveau travail de datation important révèle l’âge de certains des fossiles les plus intéressants dans la recherche sur l’évolution humaine, ramenant l’un des fossiles les plus emblématiques d’Afrique du Sud, Mme Ples, à un million d’années à une époque où, en Afrique de l’Est, nous trouvons d’autres fossiles. des premiers hominidés tels que Lucy – a ajouté le professeur Darryl Granger de l’Université Purdue aux États-Unis et auteur principal de l’article -. La modification de la datation deAustralopithèque dans les grottes de Sterkfontein, cela ravivera sans aucun doute le débat sur les différentes caractéristiques des espèces de Sterkfontein et sur la possibilité qu’il y ait eu des ancêtres d’hominidés sud-africains ultérieurs ».