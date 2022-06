Pour chercher des traces de vie sur Mars, il faut creuser au moins 2 mètres, selon une étude

Jusqu’à 2 mètres de profondeur, il est peu probable de trouver des traces de vie sur Mars, en raison du rayonnement cosmique qui dégrade trop rapidement les acides aminés.

Il est peu probable que les rovers Curiosity et Perseverance de la NASA soient en mesure de trouver des preuves de l’existence d’une vie passée sur Mars, bien qu’ils soient arrivés sur la « planète rouge » avec cet objectif vertueux et pionnier. La raison en est qu’ils ne peuvent creuser le régolithe martien que sur quelques centimètres de profondeur, alors que les traces biologiques de cette potentielle vie ancienne ne peuvent être présentes qu’en dessous de 2 mètres. Les chercheurs ont découvert que les acides aminés sont détruits par le rayonnement cosmique à un rythme beaucoup plus rapide qu’on ne le croyait auparavant. Si la vie avait vraiment été présente, ses traces n’auraient pas survécu pendant des milliards d’années sous le bombardement intense de telles radiations, si elles n’avaient pas été précisément protégées sous une épaisse couche de sol martien.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, a déterminé que toute trace de vie martienne ne pouvait être trouvée qu’en dessous de 2 mètres. Les chercheurs coordonnés par le physicien Alexander Pavlov sont arrivés à leurs conclusions après avoir mené une série d’expériences pour vérifier la dégradation des acides aminés, les « éléments constitutifs de la vie ». Bien qu’ils puissent également se former par des processus non biologiques, trouver ces composés sur Mars pourrait vraiment signifier avoir trouvé des preuves de la vie ancienne, étant les éléments constitutifs des protéines sur Terre. Mais les acides aminés, comme indiqué, se décomposent facilement et très rapidement. Plusieurs études ont montré que Mars avait autrefois des rivières, des lacs et des océans entiers, où se trouvait probablement la vie. Mais il y a des milliards d’années, la planète rouge a perdu son champ magnétique et seule une atmosphère très faible a survécu, elle est donc constamment bombardée par un rayonnement cosmique très fort, provenant de supernovae, d’éruptions solaires et d’autres événements astronomiques. À titre de comparaison, sur une Terre bien protégée, chaque année, une personne reçoit 0,33 millisivert de rayonnement cosmique, mais sur la planète rouge, dans le même laps de temps, elle serait submergée par 250 millisivert. C’est l’une des raisons pour lesquelles une mission vers Mars est considérée comme très dangereuse (les radiations déclenchent le cancer), mais c’est aussi la raison pour laquelle la planète est maintenant un immense désert aride et glacé.

Un trou de quelques cm réalisé dans la régolatite martienne par le rover Curiosity. Crédit : NASA

Le professeur Pavlov et ses collègues ont testé la résistance des acides aminés à ces radiations (sur une période simulée de 80 millions d’années) en les mélangeant avec divers éléments trouvés dans le régolithe martien, tels que la silice hydratée, la silice et le perchlorate. Les échantillons ont été scellés dans un conteneur pour simuler l’atmosphère martienne et bombardés de rayonnement gamma pour vérifier sa dégradation (radiolyse). Les chercheurs ont découvert que les acides aminés se décomposent beaucoup plus tôt que prévu. « Nos résultats suggèrent que les acides aminés sont détruits par les rayons cosmiques dans les roches de surface et le régolithe de Mars à des vitesses beaucoup plus rapides qu’on ne le pensait auparavant », a déclaré Pavlov dans un communiqué de presse. « Les missions actuelles du rover martien se réduisent à environ deux pouces (environ cinq centimètres). À ces profondeurs, il ne faudrait que 20 millions d’années pour détruire complètement les acides aminés. L’ajout de perchlorates et d’eau augmente encore le taux de destruction des acides aminés », a ajouté le scientifique.

Puisqu’on pense que Mars avait de l’eau et des conditions similaires à celles de la Terre il y a des milliards d’années, si jamais il y avait de la vie, nous ne la trouverions certainement pas à moins de 5 centimètres, précisément parce que les traces auraient été effacées en « seulement » 20 millions d’années. Pour cela il faut creuser plus profondément, jusqu’à 2 mètres, mais les rovers actuellement sur la planète rouge n’ont pas cette capacité. Il faudra probablement attendre une autre mission robotique ou même l’arrivée de l’homme pour savoir si la planète rouge était réellement habitée dans le passé (mais dans les lacs souterrains on pense que la vie existe peut-être encore aujourd’hui). Les détails de la recherche « Rapid Radiolytic Degradation of Amino Acids in the Martian Shallow Subsurface: Implications for the Search for Extinct Life » ont été publiés dans la revue scientifique Astrobiology.