Le SSD Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer 2 a jusqu’à 64 téraoctets de stockage rapide

En bref : PCIe 5.0 activera bientôt les SSD avec plus du double des vitesses de lecture et d’écriture typiques des modèles PCIe 4.0, mais vous n’avez plus à attendre. En fait, Sabrent vient de créer un SSD PCIe 4.0 x16 configurable qui dépasse 64 téraoctets de stockage incroyablement rapide.

Sabrent est connu pour ses SSD Rocket rapides et de plus en plus populaires, mais de temps en temps, la société propose des produits plutôt farfelus pour les passionnés de NAND et les professionnels qui ont besoin du stockage le plus rapide possible pour les fichiers de travail. Le dernier en date est le bien nommé Rocket 4 Plus Destroyer 2, et il combine plusieurs SSD Rocket 4 Plus en une monstruosité qui sera probablement aussi rapide que l’argent qui disparaît de votre compte bancaire lorsque vous en passez une commande.

Le Destroyer 2 est essentiellement une carte porteuse pouvant accueillir jusqu’à huit SSD M.2 au format 2242, 2260 ou 2280 pour un total allant jusqu’à 64 téraoctets de stockage haute vitesse. Il le fait à l’aide d’un Switch Broadcom PCIe 4.0 série 8 PEX, et Sabrent dit que les huit emplacements peuvent accueillir des disques M.2 simple face et double face. Il existe également un connecteur d’alimentation PCIe à six broches pour l’alimentation externe, et les SSD sont empêchés de fondre grâce à un dissipateur thermique entièrement en aluminium et à un refroidissement actif.

Puisqu’il s’appuie sur la même carte RAID Highpoint SSD7540 PCIe 4.0 x16 que le précédent Destroyer, il pourra atteindre des vitesses de lecture séquentielle supérieures à 28 000 mégaoctets par seconde. Pour référence, c’est plus rapide que les prototypes de SSD PCIe 5.0, qui sont capables d’atteindre de 12 000 à plus de 14 000 mégaoctets par seconde lors de tests de lecture séquentielle.

Le Rocket 4 Plus Destroyer 2 peut également être configuré pour une meilleure sécurité des données en utilisant une configuration RAID 10 ou des performances maximales en utilisant une configuration RAID 0. Dans tous les cas, Sabrent dit que l’installation des pilotes est assez simple et que vous pouvez configurer des matrices RAID à l’aide d’une interface de gestion basée sur le Web. Si vous travaillez avec de grandes bases de données d’apprentissage en profondeur ou modifiez des vidéos à des résolutions 4K et supérieures, cela peut simplement vous faciliter la vie.

Comme vous vous en doutez, cette solution n’est pas bon marché. Remplir tous les emplacements avec le SSD Rocket 4 Plus de 8 téraoctets de Sabrent vous coûtera une petite fortune, même au prix actuellement réduit de 1 499,99 $ par unité (25 % de réduction sur le prix initial de 1 999,99 $).