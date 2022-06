L’échantillon d’ingénierie Intel Core i9-13900 est 20 % plus rapide qu’Alder Lake dans les nouveaux benchmarks

Très attendu : La fréquence des fuites entourant les prochains processeurs Intel de 13e génération ne cesse d’augmenter à mesure que nous nous rapprochons de leur lancement. De nouvelles références d’un échantillon d’ingénierie i9-13900 montrent que le processeur offrira une amélioration impressionnante des performances multithread, grâce à l’ajout de huit cœurs E supplémentaires.

Les processeurs Intel Raptor Lake de 13e génération sont encore à quelques mois du lancement, mais cela n’a pas empêché un site technologique chinois d’obtenir et de tester un premier échantillon du i9-13900.

Il dispose de 8 cœurs de performance et de 16 cœurs efficaces, soit le double de son prédécesseur, le i9-12900. D’autres différences notables sont une nouvelle microarchitecture pour les cœurs P, nommée Raptor Cove, et une quantité accrue de cache L2 et L3.

ExpReview a utilisé une carte mère Z690 de génération actuelle pour les tests et a constaté que le processeur inédit est étonnamment déjà pris en charge. Cependant, comme il s’agit d’un échantillon d’ingénierie, les gros cœurs n’augmentent que jusqu’à 3,8 GHz.

Dans les tests d’application, le i9-13900 est 20% plus rapide en moyenne par rapport à un i9-12900K verrouillé à la même fréquence, grâce à ces E-cores supplémentaires. La puce Raptor Lake est un peu plus lente que son prédécesseur dans les charges de travail et les jeux à thread unique, bien que nous puissions probablement attribuer cela au bios non finalisé et au manque de prise en charge appropriée du BIOS.

🥵6 GHz turbo PEUT-ÊTRE apparaîtra dans un seul SKU. (en mode ETVB)🤣

Je suppose que ce ne devrait pas être un sku normal. https://t.co/SFubzjdXNG – Raichu (@OneRaichu) 21 juin 2022

Plus tôt cette semaine, Intel a également mis à jour son utilitaire Extreme Tuning, ajoutant la prise en charge de quelque chose qu’il appelle « Efficient Thermal Velocity Boost » et de nouvelles fonctionnalités d’overclocking. Un leaker matériel a suggéré qu’un SKU Raptor Lake haut de gamme (un successeur du i9-12900KS ?) pourrait utiliser ces fonctionnalités pour augmenter jusqu’à 6 GHz sur un ou deux cœurs.

Dans des nouvelles connexes, une liste des prochaines cartes mères Z790 et H770 d’Asrock a récemment été divulguée, confirmant que la plate-forme Raptor Lake d’Intel prendra toujours en charge la mémoire DDR4.