iPhone : Numériser et modifier des textes – d’une simplicité ingénieuse

Saviez-vous que vous pouvez numériser et modifier du texte avec l’iPhone ? Par exemple, un texte que vous n’avez pas sous forme de fichier, mais uniquement sous forme d’impression ou de photo ? Si vous avez un iPhone à jour, vous pouvez oublier de taper. Avec deux simples pressions de votre doigt, vous pouvez transférer le texte vers votre programme d’écriture. Pas sous forme de photo ou de PDF, mais correctement sous forme de texte.

Ouvrez le programme d’écriture sur l’iPhone

Que vous utilisiez Notes, Pages d’Apple, l’incroyable iA Writer ou tout autre programme vous permettant de saisir du texte. Le processus est toujours le même :

Ouvrez un programme d’écriture comme Notes ou Pages sur iPhone Appuyez avec votre doigt à l’endroit où vous souhaitez coller le texte de votre impression. Le menu contextuel suivant s’ouvre :

Appuyez sur l’icône avec les lignes stylisées sur un écran fictif. Il est numériser du texte.

iPhone : Numériser et coller du texte

Une fois que vous appuyez sur l’icône, une fenêtre de caméra s’ouvrira dans la moitié inférieure de l’écran. Si vous apportez maintenant du texte dans cette fenêtre d’appareil photo, l’iPhone le reconnaît et affiche la zone de texte reconnue avec des coins jaunes fins. Vous pouvez le faire avec un robinet Insérer directement dans votre programme. Voila : le texte est utilisé sur l’iPhone et vous pouvez le modifier et l’adapter à votre guise.

Vous devrez probablement expérimenter un peu l’espacement correct si vous ne souhaitez inclure qu’une partie du texte. L’iPhone accepte toujours le texte qui se trouve dans les marqueurs jaunes. Si les coins jaunes ne cessent de changer, revenez un peu en arrière avec l’iPhone, acceptez tout le texte et supprimez ce dont vous n’avez pas besoin.

Si vous avez une écriture soignée, la fonction le reconnaîtra numériser du texte même manuscrite. Bien sûr, ce n’est pas aussi fiable que le transfert de texte imprimé. D’après mon expérience, cela fonctionne presque parfaitement.

Il est préférable de scanner les mots de passe longs au lieu de les taper

Tu peux numériser du texte utilisez-le également pour vous éviter de taper un mot de passe WiFi long et compliqué. Allez simplement dans le menu de connexion WiFi, tapez dans le champ du mot de passe et entrez le mot de passe numériser du texte insérer.

Numérisez le texte de vos photos

Non seulement vous pouvez copier du texte à partir de supports analogiques tels que des impressions et des photos, mais également à partir des photos de votre photothèque. Cela fonctionne juste un peu différemment ici.

Lorsque vous ouvrez Photos et sélectionnez une photo avec du texte dessus, appuyez d’abord sur l’icône pour également numériser du texte. Cette fois, cependant, aucune fenêtre de caméra ne s’ouvre. Vous pouvez maintenant sélectionner le texte avec votre doigt et le copier dans le presse-papiers.

La condition préalable est, bien sûr, que votre iPhone ait reconnu le texte de l’image. Dans mes expériences, cependant, cela a généralement très bien fonctionné.

Conclusion : Une petite astuce qui économise beaucoup de travail

Connaissiez-vous déjà l’astuce de la numérisation ou était-ce nouveau pour vous ? En tout cas, j’attends votre commentaire avec impatience.