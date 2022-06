Les benchmarks officiels Intel Arc A730 et A770M suggèrent des performances de type RTX 3050 Ti, RTX 3060

Dans le contexte: la famille de GPU discrets Arc A-series d’Intel pourrait s’avérer être la version matérielle la plus décevante de cette année. Et cela malgré tous les efforts de la société pour pénétrer un marché difficile où Nvidia domine le segment haut de gamme et AMD propose des alternatives aux joueurs soucieux de leur budget. Les GPU pour ordinateurs portables Arc 7 n’ont pas encore fait leurs débuts, mais ils sont officiellement destinés aux offres plus modestes de Nvidia de la gamme Ampere.

Plus tôt cette semaine, un examen de la carte graphique de bureau Arc A380 a révélé pourquoi Intel ne souhaitait pas la commercialiser dans le monde entier. Les performances sont inférieures à celles de la carte de la série RX 6000 la plus lente d’AMD et même de la GTX 1650 de Nvidia qui a fait ses débuts il y a trois ans. Une partie de cela est à prévoir, car Nvidia et AMD perfectionnent leurs pilotes depuis des années et une architecture GPU discrète de première génération d’Intel est peu susceptible de remettre en question leurs offres actuelles sur autre chose que le prix ou l’efficacité énergétique.

Selon Tom’s Hardware, Intel a récemment envoyé des directives de révision pour ses GPU mobiles Arc Alchemist et leurs performances dans les jeux AAA modernes. Plus précisément, la société partage des informations sur les GPU Arc A770M et Arc A730M, qui sont basés sur la puce ACM-G10. Intel semble les positionner comme des alternatives aux GPU pour ordinateurs portables RTX 3050 Ti et RTX 3060 de Nvidia, qui sont des offres d’entrée de gamme dans la gamme Ampere.

L’A730M dispose de 24 cœurs Xe fonctionnant jusqu’à 1 100 MHz, de 24 unités de traçage de rayons et de 12 gigaoctets de GDDR6 couplés sur une interface 192 bits. Son grand frère, l’A770M, possède 32 cœurs Xe fonctionnant à 1 650 MHz, 32 unités de traçage de rayons et 16 gigaoctets de VRAM connectés via une interface 265 bits.

Comme pour les GPU pour ordinateurs portables de la série RTX 30 de Nvidia, les GPU Arc A730M et 770M d’Intel seront livrés avec des cotes TGP variées qui seront configurées par les fabricants en fonction de leurs objectifs de conception pour des modèles d’ordinateurs portables particuliers. Elles oscillent entre 80 à 120 watts pour le A730M et 120 à 150 watts pour le A770M.

Paramètres de jeu) RTX 3050Ti Arc A730M RTX 3060 Arc A770M Assassin’s Creed Valhalla (élevé) 38 ips 50 ips 74 ips 69 ips Borderlands 3 (Ultra) 45 ips 50 ips 60 ips 79 ips Contrôle (élevé) 42 ips 62 ips 70 ips 89 ips Cyberpunk 2077 (Ultra) 39 ips 49 ips 54 ips 68 ips Échouement de la mort (ultra) 89 ips 87 ips 113 ips 102 ips Saleté 5 (élevé) 64 ips 61 ips 83 ips 87 ips F1 2021 (Ultra) 68 ips 86 ips 96 ips 123 ips Far Cry 6 (Ultra) 63 ips 68 ips 80 ips 82 ips Gears of War 5 (Ultra) 58 ips 52 ips 72 ips 73 ips Horizon Zero Dawn (Qualité ultime) 63 ips 50 ips 80 ips 68 ips Métro Exodus (Ultra) 39 ips 54 ips 53 ips 69 ips Red Dead Redemption 2 (élevé) 46 ips 60 ips 66 ips 77 ips Brigade Étrange (Ultra) 98 ips 123 ips 134 ips 172 ips La Division 2 (Ultra) 63 ips 51 ips 78 ips 86 ips Le Sorceleur 3 (Ultra) 96 ips 101 ips 124 ips 141 ips Total War Saga : Troie (Ultra) 48 ips 66 ips 71 ips 86 ips Watch Dogs Legion (élevé) 59 ips 71 ips 77 ips 89 ips

Les références d’Intel suggèrent que ses GPU A730M et A770M peuvent dépasser les RTX 3050 Ti et RTX 3060 en termes de performances 1080p sur une variété de jeux jusqu’à 48 %. Cependant, Team Blue admet des performances inférieures dans certains titres comme Death Stranding et Horizon Zero Dawn, de sorte que l’avantage de performance moyen ne représente que 12 à 13%.

Le problème avec ces résultats est qu’Intel n’a pas précisé le TGP des GPU Arc qu’il a utilisés pour les tests, alors que les directives indiquent le RTX 3050 Ti avec un TGP de 60 watts et le RTX 3060 avec un TGP de 85 watts. Les deux chiffres sont inférieurs aux minimums pour les Arc A730M et A770M, et nettement inférieurs aux TGP maximum configurables, ce qui rend difficile de juger des mérites de l’architecture Alchemist par rapport à la concurrence.

Les GPU Intel Arc sont équipés de plus de VRAM que leurs supposés homologues Nvidia, ce qui est un point positif. Ils peuvent également être capables de meilleures performances lorsqu’ils sont configurés pour utiliser plus de puissance, mais il en va de même pour les RTX 3050 Ti et RTX 3060. La documentation publique d’Intel suggère que les GPU Arc Alchemist ont besoin d’une Resizable BAR pour fonctionner au mieux, et cette fonctionnalité peut n’ont pas été activés sur les machines de test MSI Pulse G66 (RTX 3060) et Asus ROG Zephyrus M16 (RTX 3050 Ti).

Dans tous les cas, il semble qu’Intel ne soit pas intéressé à concurrencer le haut de gamme avec cette première génération de GPU discrets. La société dispose d’une carte graphique Arc Limited Edition pour les systèmes de bureau qui pourraient présenter des horloges plus élevées que l’A770M, mais il n’est pas clair si elle approchera même les niveaux de performances de RTX 3070 comme la rumeur le dit.