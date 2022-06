Le Serpent Canyon NUC de nouvelle génération d’Intel a fui avec le GPU Arc A770M

En un mot: le prochain Serpent Canyon NUC d’Intel est censé entasser un processeur Core i7-12700H et le GPU mobile le plus haut de gamme de la société, l’Arc A770M, dans un corps de 2,5 litres. Bien que les prix restent inconnus, les NUC sont généralement plus chers que les PC à petit facteur de forme (SFF) personnalisés de même spécification.

Selon une nouvelle fuite, le successeur de nouvelle génération du Phantom Canyon NUC d’Intel est juste au coin de la rue. L’Intel NUC 12, nom de code Serpent Canyon, sera nettement plus petit que le kit NUC 12 Extreme de la société lancé plus tôt cette année.

Serpent Canyon sera équipé d’un processeur Core i7-12700H avec six cœurs P et huit cœurs E, et d’un GPU Arc A770M, la carte mobile phare d’Intel. Au moins dans le département CPU, c’est une mise à niveau massive par rapport à son prédécesseur, qui utilise un i7-1165G7 à quatre cœurs et un Nvidia RTX 2060.

Cependant, ces spécifications améliorées nécessitent plus de refroidissement, le leaker estimant que le châssis de Serpent Canyon est d’environ 2,5 litres. C’est presque deux fois la taille de Phantom Canyon mais toujours plus compact que la plupart des PC SFF.

Le NUC 12 dispose également d’une connectivité impressionnante pour une si petite machine. Sur le panneau avant, il y a un emplacement pour carte SDXC avec prise en charge de la norme UHS-II, un port Thunderbolt 4, quelques connecteurs USB 3.2 Type-A et une prise audio 3,5 mm. À l’arrière, il y a quatre autres connecteurs USB Type-A, un port Ethernet 2,5 Gbps, un port Thunderbolt 4, une prise combo 3,5 mm, un port HDMI 2.1 et deux sorties DisplayPort 2.0.

Nous n’avons pas de date de sortie et de prix exacts pour le prochain Serpent Canyon NUC d’Intel, mais son prédécesseur commence à 1 399 $ pour le kit barebones (sans RAM ni SSD).