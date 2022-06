Vous pouvez maintenant jouer à Doom sur une pièce Lego

Dans le contexte : les gens ont exécuté des versions de Doom sur tout, des imprimantes à jet d’encre à la barre tactile d’Apple. Maintenant, vous pouvez jouer au jeu sur une minuscule brique Lego qui agit comme un moniteur externe et un contrôleur rudimentaire. Les composants impliqués sont également très abordables, ce qui permet d’essayer facilement de recréer le projet.

Un utilisateur de Twitter a montré une brique Lego personnalisée contenant un petit écran, puis a commencé à jouer à Doom dessus. L’écran OLED monochrome de 0,42 pouce offre une résolution de 72 x 40, à peine suffisante pour voir ce qui se passe dans le jeu.

La brique bleue évidée contient également un microcontrôleur STM32F030F4P6 avec un ARM Cortex-M0 monocœur fonctionnant à 48 MHz, 4 Ko de RAM et 16 Ko de stockage flash. Ce matériel est nécessaire pour piloter l’affichage, et ce n’est pas suffisant pour exécuter Doom seul, certains sprites du jeu occupant plus de 16 Ko.

J’ai câblé la brique comme un très petit moniteur externe, de sorte que vous pouvez, par exemple, jouer à Doom dessus. pic.twitter.com/uWK2Uw7Egr – James Brown (@ancient_james) 19 juin 2022

Au lieu de cela, la brique Lego agit comme un petit écran externe, avec un PC hors écran rendant Doom et exécutant un script Python pour le tramage et le redimensionnement. Le créateur a même ajouté des commandes tactiles capacitives aux deux plots du dessus, vous permettant de tourner dans le jeu.

Si vous cherchez à recréer le projet particulier, l’utilisateur a créé un Fil Twitter où il explique le processus en détail.

id Software a initialement publié Doom sur MS-DOS il y a près de 30 ans. Depuis lors, la société l’a porté sur des dizaines d’autres plates-formes et consoles. Les gens ont également commencé à porter officieusement le jeu sur d’innombrables appareils ésotériques, tels que des thermostats, des oscilloscopes, des caisses enregistreuses McDonald’s, des lampes intelligentes Ikea et même une Porsche 911.