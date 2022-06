Jeu croisé entre Steam et Epic activé par de nouveaux outils de développement

Quelque chose à espérer : L’une des préoccupations que certains joueurs peuvent avoir face à la montée en puissance du magasin d’Epic Games est la fragmentation des communautés multijoueurs. Si quelqu’un reçoit un jeu gratuitement sur Epic, il peut demander s’il peut y jouer avec des amis qui l’ont acheté sur Steam. Les nouveaux outils de développement d’Epic visent à résoudre ce problème.

Le jeu croisé Epic Online Services a été mis à la disposition des développeurs la semaine dernière pour les aider à garder les joueurs Steam et Epic ensemble. L’ensemble d’outils ne fait pas partie du moteur Unreal d’Epic, donc tout jeu fonctionnant sur n’importe quel moteur peut l’utiliser.

Le système de jeu croisé peut lier les comptes Steam et Epic des utilisateurs, combinant des listes d’amis et des invitations à des jeux. Il peut également mettre à jour sans obliger les joueurs à patcher le jeu sous-jacent. Les développeurs peuvent choisir les fonctionnalités de jeu croisé qu’ils souhaitent inclure ou omettre.

Les outils de jeu croisé d’Epic ne fonctionnent actuellement que sur leur client et Steam, mais ils prévoient de prendre en charge d’autres plates-formes à terme. Cela inclura d’abord d’autres magasins de jeux PC, ainsi que macOS et Linux. Plus tard, le jeu croisé d’Epic pourrait venir sur console et mobile. De nombreux jeux implémentent déjà le jeu croisé entre toutes ces plateformes, mais ce nouvel effort pourrait rendre la fonctionnalité encore plus répandue. Crossplay est disponible dans Epic Online Services SDK 1.15.

De plus, Epic a ajouté des évaluations de jeu et des sondages à son client de jeu PC. Comme les paniers d’achat, il s’agit d’une fonctionnalité importante que l’entreprise a été étonnamment lente à mettre en œuvre. Après deux heures de jeu, les utilisateurs peuvent noter un jeu sur une échelle de 5 points. Epic commencera également à présenter à des joueurs aléatoires des sondages contenant des questions sur les différentes qualités d’un jeu comme les graphismes ou la difficulté.

Cette fonctionnalité supplémentaire montre que si le magasin d’Epic rattrape toujours Steam dans certains domaines, il essaie de se différencier dans d’autres.