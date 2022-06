Créez des clés USB amorçables intelligentes avec Ventoy

Avec ventoy, vous n’avez pas besoin de formater le disque encore et encore, il vous suffit de copier le fichier iso sur le lecteur USB et de le démarrer. Vous pouvez copier plusieurs fichiers iso à la fois et ventoy vous donnera un menu de démarrage pour les sélectionner. Le BIOS hérité et l’UEFI sont pris en charge de la même manière. Plus de 420 fichiers ISO sont testés.

Un concept « Ventoy Compatible » est introduit par ventoy, qui peut aider à prendre en charge n’importe quel fichier ISO.

Fonctionnalités

100% open-source

Simple à utiliser

Rapide (limité uniquement par la vitesse de copie du fichier iso)

Démarrez directement à partir du fichier iso, aucune extraction nécessaire

Legacy + UEFI pris en charge de la même manière

Prise en charge du démarrage sécurisé UEFI (1.0.07+)

Persistance prise en charge (1.0.11+)

Style de partition MBR et GPT pris en charge (1.0.15+)

Démarrage des fichiers WIM pris en charge (Legacy + UEFI) (1.0.12+)

Installation automatique prise en charge (1.0.09+)

Fichiers ISO de plus de 4 Go pris en charge

Style de menu de démarrage natif pour Legacy et UEFI

La plupart des types de système d’exploitation pris en charge, plus de 300 fichiers iso testés

Non seulement démarrer mais aussi terminer le processus d’installation

Les fichiers ISO peuvent être répertoriés en mode Liste/mode TreeView Remarques

Concept « Compatible Ventoy »

Cadre de plug-in

Prise en charge de la protection en écriture des clés USB

Utilisation normale USB non affectée

Données non destructives lors de la mise à jour de la version

Pas besoin de mettre à jour Ventoy lorsqu’une nouvelle distribution est publiée

Quoi de neuf