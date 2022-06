Call of Duty déploie des mesures d’atténuation supplémentaires pour frustrer les tricheurs

Vue d’ensemble : Call of Duty est l’une des franchises les plus populaires dans le domaine des jeux. Malheureusement, c’est aussi un aimant pour les tricheurs à la recherche d’un avantage injuste contre leurs pairs. La relation entre les fabricants de triche et le développeur d’un jeu reflète en grande partie ce que nous voyons dans l’industrie de la sécurité logicielle au sens large entre les mauvais acteurs qui écrivent du code néfaste et les fournisseurs de solutions antivirus.

En bref, les développeurs proposent constamment de nouvelles façons de détecter et de bloquer ceux qui ne respectent pas les règles ; les tricheurs répondent avec de nouvelles tactiques pour prendre le dessus. Rincer et répéter.

L’équipe anti-triche de Call of Duty – Ricochet – utilise une variété d’atténuations contre les tricheurs. Ceux-ci sont généralement conçus pour garder les tricheurs dans le jeu plus longtemps afin qu’ils puissent mieux analyser leurs tactiques et leurs forces tout en rendant leur présence moins percutante pour les joueurs légitimes. Cela frustre aussi sans aucun doute les tricheurs.

Un exemple populaire est le bouclier de dégâts. Si vous vous faites tirer dessus et que vous remarquez que votre santé ne se détériore que lentement, vous jouez probablement contre un tricheur identifié dont les armes ont été gravement nerfées. L’espoir est que le joueur légitime soit capable d’identifier et d’expédier facilement le tricheur, et aussi de faire publiquement honte au tricheur.

Une autre tactique d’atténuation est appelée cloaking. Lorsqu’un tricheur est touché par un camouflage, ses balles font disparaître ses adversaires. Soudain, l’ennemi est invisible et ils se demandent ce qui vient de se passer. Encore une fois, cela permet au joueur légitime de « s’occuper lui-même de ses affaires ».

La dernière atténuation de l’équipe s’appelle désarmer. Comme son nom l’indique, les tricheurs frappés avec cet outil se verront retirer leurs armes. Ils ne pourront même pas utiliser une attaque de mêlée. L’équipe assimile cela à mettre le tricheur dans le temps mort.

Les atténuations semblent avoir un impact sur les matchs avec des tricheurs signalés, mais comme vous pouvez le voir, il y a toujours un flux et un reflux avec des pics et des creux lorsque les tricheurs contrecarrent les méthodes et que les développeurs réagissent, respectivement.

L’équipe Ricochet a déclaré que des mesures d’atténuation supplémentaires sont actives et que de nouvelles sont également en cours de développement.

Il convient également de noter que ces atténuations s’ajoutent à leur principal moyen de dissuasion contre la triche : les interdictions. Depuis sa dernière mise à jour le 26 avril, l’équipe a émis plus de 180 000 interdictions supplémentaires sur Vanguard et Warzone combinés.

Ricochet a partagé des liens utiles vers des pages d’assistance expliquant comment soumettre des rapports de triche dans le jeu pour Vanguard et Warzone. De plus, ils recommandent d’activer l’authentification à deux facteurs pour protéger votre compte de ceux qui ont été bannis et qui cherchent à se faufiler dans le jeu avec un nouvel identifiant.

Pour l’avenir, l’équipe a déclaré que sa technologie anti-triche sera active le premier jour pour Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone 2.0. MW II devrait arriver le 28 octobre 2022, suivi de Warzone 2.0 peu de temps après.