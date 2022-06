Le constructeur de PC en faillite Artesian Builds vend aux enchères près d’un million de dollars d’actions

Dans le contexte: Artesian Builds, une entreprise de construction de PC qui a récemment déclaré faillite à la suite d’un tirage au sort controversé en direct dans lequel son PDG a pris des décisions très discutables, vend aux enchères des pans entiers de matériel demain sur Zoom.

PC Gamer rapporte que les pièces des sites de la société en Californie et en Caroline du Nord comprennent de nombreuses cartes graphiques, processeurs, blocs d’alimentation, périphériques de stockage, cartes mères et même des PC partiellement construits. Les lots sont vendus sous forme d’achats combinés avec des offres par tranches minimales de 5 000 $ ou plus – Artesian Builds aurait détenu 917 595 $ d’actions au moment de sa clôture – de sorte que l’enchère est susceptible d’attirer d’autres entreprises de construction de PC plutôt que consommateurs du quotidien.

Remarquer:

Vente aux enchères de faillite d’inventaire de constructions artésiennes Pour les acheteurs intéressés et les soumissionnaires qualifiés, veuillez consulter l’avis ci-joint. Ressources supplémentaires et avis d’enchères complet dans le lien fourni : https://t.co/dpERKDOh6r pic.twitter.com/bBIxf7b0lw — Constructions artésiennes (@ArtesianBuilds) 17 juin 2022

Un ancien employé a déclaré qu’Artesian Builds clôturait avec des centaines de commandes en cours pour des PC de jeu préfabriqués – son bilan évalue le chiffre à 1,37 million de dollars – et certains clients ont du mal à récupérer leur argent. Jusqu’où la vente de stocks ira pour résoudre ce problème n’est pas claire.

L’enchère comprend également les actifs incorporels d’Artesian Builds : ses noms commerciaux et de domaine, une liste d’influenceurs d’environ 1 000 noms et e-mails, et une marque. Il vend également une liste de clients d’environ 10 000 noms et e-mails d’acheteurs des trois dernières années, bien que cela soit « soumis à l’exigence de nomination et d’examen par un médiateur de la confidentialité des consommateurs ».

Les choses se sont rapidement détériorées après l’un des flux en direct de construction de PC d’Artesian Builds lorsqu’il a annoncé un petit streamer affilié appelé Kiapiaa comme le gagnant d’un cadeau PC. Cependant, le PDG Noah Katz a décidé de retenir le prix car le nombre total d’abonnés aux médias sociaux de Kiapiaa était inférieur à 5 000. Il a ensuite « purgé » le streamer de la compétition car « cette personne a eu trois mois d’ambassadeur et pas un seul clic ».

Vous entendez la voix de cet homme ? Il me rabaisse. C’est de la calomnie et de la diffamation de mon stream et de moi en tant que personne. J’ai gagné ce PC juste et carré. Les règles disent que vous avez besoin du panneau Artesian dans votre twitch About, et je l’ai. Alors quel est le problème @ArtesianBuilds? (suite) pic.twitter.com/3xSOIpUKRA – kia (@kiapiaa_) 1 mars 2022

Katz s’est finalement excusé suite au contrecoup et a offert à Kiapiaa le PC, qui a été refusé, mais le mal était fait. Il ne fallut pas longtemps avant qu’Artesian Builds annonce qu’il examinait un éventuel rachat de l’entreprise par les employés et gelait toutes les activités.