Le projet d’amener Windows 11 sur le Surface Duo franchit une étape importante

Gustave Monce, connu pour essayer d’apporter Windows à toutes sortes d’appareils ARM, poursuit ses efforts pour offrir la meilleure expérience Windows 11 sur le Surface Duo. La première étape consistait à déverrouiller le Booloader et à installer le système d’exploitation, depuis lors, il est allé beaucoup plus loin.

Après avoir installé Windows 11, Monce a rencontré tous les problèmes de pilote. Des appareils tels que les graphiques Adreno, le port USB ou la duplication des écrans tactiles gagnent en fonctionnalité depuis que le développeur a lancé ce projet.

Windows 11 commence à reconnaître les capteurs Surface Duo

Dans la dernière mise à jour du projet, Monce a réussi à activer la fonctionnalité de jusqu’à 26 capteurs du Surface Duo. Concrètement, l’appareil est capable de reconnaître les positions des écrans, la rotation, les accéléromètres et les capteurs de proximité dont disposent les deux écrans.

Donc cette semaine était * remplie de capteurs * Jusqu’à 26 capteurs différents fonctionnent maintenant sur les fenêtres exécutant Surface Duo * y compris * la plupart des cool pliables. Surtout tout. Charnières ? Et c’est. postures ? Et c’est. Proximité? Ouais. Accéléromètre ? Absolument! Retourner? Et c’est! pic.twitter.com/OgOXIKUzDw — Gustave Moncé (@gus33000) 17 juin 2022

Pour démontrer son fonctionnement, le développeur montre plusieurs vidéos dans lesquelles on peut voir comment le Surface Duo détecte l’angle de rotation des écrans et la rotation de l’appareil. Cependant, nous voyons à quel point Windows 11 n’est pas entièrement préparé pour ce type d’appareil en ne prenant aucune mesure pour adapter son interface (ce qui s’est produit avec Windows 10X).

Bien que l’objectif n’était autre que de voir si Windows 11 était capable de fonctionner sur le Surface Duo, il semble que cela pourrait être une raison de plus pour les passionnés de se procurer le téléphone pliable de Microsoft. Rappelons que quelque chose de similaire s’est produit avec le Lumia 950 XL et Windows 10 lorsque le projet « Windows on ARM » a été lancé.

Si vous possédez l’un de ces appareils et que vous souhaitez essayer Windows 11, vous pouvez trouver les instructions et les outils nécessaires sur la page GitHub de Gustave Monce. Cependant, nous devons nous rappeler que nous pouvons perdre la garantie en installant un logiciel non pris en charge sur le Surface Duo.