Les anciens humains savaient utiliser le feu il y a 1 million d’années

En témoignent les résultats d’une étude sur des fragments de matière brûlée qui pourraient remonter à 1,5 million d’années.

Savoir utiliser le feu a complètement changé le mode de vie des premiers humains, de la possibilité de cuisiner des aliments à rendre utiles les heures sombres, jusqu’à permettre la survie dans des climats plus froids. Comment c’était lorsque cette capacité s’est développée est quelque chose qui a été perdu, ainsi que des fragments de matériaux brûlés qui, sur un site du Paléolithique inférieur en Israël, se sont révélés vieux de 1,5 million d’années. L’étude des chercheurs, publiée dans la revue PNAS, a indiqué la présence d’un ancien incendie sur le site archéologique de la carrière d’Evron, dans la plaine côtière de l’ouest de la Galilée, où la découverte de quelques fossiles de faune et d’outils du Paléolithique a conduit les chercheurs à mener une série de fouilles, entre 1976 et 1977.

Les scientifiques ont maintenant utilisé une nouvelle technique pour détecter des indices cachés dans certains matériaux alors collectés, à l’aide d’un « thermomètre » spectroscopique capable de détecter de petits changements chimiques, analysés par des algorithmes d’apprentissage en profondeur (deep learning) pour estimer l’exposition des pierres et des fossiles à la chaleur. Coordonnés par l’archéologue Zane Stepka du Centre Kimmel pour les sciences archéologiques à Rehovot, en Israël, les chercheurs ont utilisé ce « thermomètre » sur des artefacts en silex d’un site israélien, datés d’il y a entre 1,0 et 0,8 million d’années.

Les échantillons analysés divisés par zone d’excavation étiquetés comme L3, L4, L5, K3, K4 et K5 Le carré rouge marque sept fragments analysés appartenant à Tusk L5 300 du carré L5, tous brûlés. Le carré noir marque sept autres fragments de crocs brûlés.

Les artefacts ont été trouvés aux côtés d’autres fossiles d’animaux où il n’y avait aucune trace visuelle évidente de l’utilisation du feu, mais le « thermomètre » des chercheurs a trouvé des signatures chimiques subtiles suggérant qu’un certain nombre d’outils en pierre et d’autres morceaux de défense avaient été chauffés à une variété. de températures, supérieures à 400°C, probablement au contact du feu.

Seuls quelques autres sites archéologiques présentent des preuves d’artefacts humains anciens ainsi que des preuves de feu, ce qui ajoute du poids à l’idée que nos ancêtres utilisent déjà cette technologie puissante depuis plus longtemps que nous ne l’imaginons. Auparavant, on pensait que l’utilisation du feu par les hominidés il y a environ 150 000 ans n’était qu’opportuniste, mais les traces de ces incendies semblent suggérer le contraire.