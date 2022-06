Nvidia GeForce RTX 4090 pourrait avoir une limite de puissance de 800 W, mais un TDP par défaut inférieur

Pourquoi c’est important : le successeur d’Ampere de Nvidia est presque là selon les fuites, et il va faire chaud et avoir faim. Les cartes de la série GeForce RTX 4000, nom de code Ada Lovelace, pourraient consommer 50 à 100 W de plus que leurs prédécesseurs dans tous les domaines, avec des modèles phares innovant.

Fuite vétéran kopite7kimi, qui a cloué les spécifications d’Ampère des semaines avant tout le monde, a mis à jour ses prévisions sur les limites de puissance d’Ada Lovelace. Il est important de noter que les limites de puissance ne sont pas les mêmes que les TDP ou les TBP ; il s’agit d’une limite supérieure qui n’entre en jeu que lorsque l’overclocking est impliqué. Cependant, ils restent une bonne indication pour la consommation d’énergie, juste une surestimation.

Venir torturer nos alimentations est le fleuron AD102 avec une limite de 800W. En descendant d’un niveau, l’AD103 de bureau a une limite de 450W, l’AD104 de 400W et l’AD106 de 260W. Dans le passé, le xx106 était utilisé par les GPU d’entrée de gamme et le xx104 par les GPU de milieu de gamme, mais Nvidia pourrait changer cela.

Comme vous l’espérez, les budgets d’alimentation des ordinateurs portables qui fuient sont plus faibles. Kopite rapporte que les versions mobiles de l’AD103 et de l’AD104 ont des limites de 175 W et que l’AD106 a une limite de 140 W. Cependant, comme il s’agit de pièces d’ordinateurs portables, les fabricants auront de toute façon beaucoup de latitude pour les modifier.

Revenons aux chiffres, vous êtes probablement encore sous le choc : 800W. C’est réalisable avec une paire des nouveaux connecteurs d’alimentation PCIe 5.0, qui peuvent gérer 600 W chacun (si la carte utilisait des connecteurs d’alimentation à 8 broches, il en faudrait six !). Mais il n’y a pas beaucoup d’alimentations avec deux de ces ports et autant de puissance sur le marché.

Le refroidissement sera également un défi intéressant. Mais, laissant ces préoccupations pratiques de côté pour un instant, un plafond de 800 W est-il déraisonnable pour un GPU avec 18 432 cœurs CUDA (selon les informations du hack de février) ?

Dans son état entièrement déverrouillé, l’AD102 consommera 0,0434 W par cœur CUDA, ce qui n’est que légèrement supérieur aux 0,0419 W par cœur consommés par le RTX 3090 Ti. Comme Steve l’a souligné dans notre revue RTX 3090 Ti, ce GPU est un monstre avide de puissance, mais théoriquement, l’AD102 est tout aussi horrible.

Et rappelez-vous, 800W est la limite stricte (probable), pas le TDP. Un rapport antérieur indiquait que Nvidia testait un TDP de 600 W pour le 4090 qui améliorerait l’efficacité du GPU et laisserait 200 W comme marge d’overclocking.