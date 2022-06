Un astéroïde frappe Jupiter et déclenche une explosion visible depuis la Terre : les images spectaculaires

Un astéroïde de la taille d’un bâtiment s’est écrasé sur Jupiter, déclenchant un éclair visible depuis la Terre. L’événement a libéré 2 mégatonnes d’énergie.

Un astéroïde d’un diamètre compris entre 15 et 30 mètres s’est écrasé sur Jupiter, produisant une explosion si brillante qu’elle est parfaitement visible depuis la Terre, même à travers des télescopes amateurs. L’impact, survenu le 15 octobre 2021, a été le plus « brillant » enregistré ces 28 dernières années, c’est-à-dire depuis que les fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 ont percuté la géante gazeuse entre le 16 et le 22 juillet 1994. L’année dernière événement a été capturé par un observatoire spécialisé et aidera les astronomes à prévoir les conséquences d’impacts similaires sur notre planète.

Crédit : Université de Kyoto / PONCOTS / Arimatsu et al

Une équipe de recherche japonaise dirigée par des scientifiques du Centre Hakubi de l’Université de Kyoto, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département des sciences naturelles de l’Université de la ville de Tokyo, a immortalisé et décrit le crash de l’astéroïde sur Jupiter, l’Institut de l’espace et de l’espace. Astronautical Sciences (ISAS) de l’Agence spatiale japonaise (JAXA) et de l’Observatoire astronomique national du Japon à Mitaka. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Ko Arimatsu, professeur à la faculté des sciences de l’Université de Kyoto, ont capturé l’impact de l’objet sur Jupiter grâce à la caméra d’observation planétaire pour les levés optiques transitoires (PONCOTS), un observatoire qui surveille en permanence la plus grande planète du système solaire. .

Les informations recueillies ont permis aux chercheurs de déterminer que la « pierre de l’espace » avant de se désintégrer avait une taille comprise entre 15 et 30 mètres et une masse de 4,1 millions de kilogrammes. Il fut si rapide que le processus d’ablation le conduisit à chauffer jusqu’à 8 000°C, provoquant une explosion en partie comparable à celle du célèbre événement de Tunguska, la collision d’un objet survenue le 30 juin 1908 sur une forêt sibérienne. L’explosion s’est produite entre 5 et 10 kilomètres au-dessus de la surface de la terre et était suffisamment puissante pour raser jusqu’à 80 millions d’arbres sur une superficie de plus de 2 000 kilomètres carrés. Heureusement, la forêt boréale était inhabitée et il n’y a pas eu de victimes parmi la population (il y en a deux probables). L’événement de Tunguska a libéré une énergie égale à 10 – 15 mégatonnes (1 mégatonne équivaut à l’énergie libérée par 1 million de tonnes de TNT), mille fois plus puissante que la bombe atomique d’Hiroshima. L’impact de l’astéroïde sur Jupiter a plutôt libéré une énergie d’environ 2 mégatonnes, produisant un éclair lumineux bien évident dans l’atmosphère de la planète.

Le professeur Arimatsu et ses collègues estiment que les événements comparables à celui de Tunguska (d’un point de vue énergétique) sur Jupiter sont très fréquents, environ une fois par an, ils sont donc 100 à 1000 fois plus fréquents que sur Terre. Les détails de la recherche « Détection d’un éclair d’impact extrêmement important sur Jupiter par des observations à plusieurs longueurs d’onde à cadence élevée » ont été téléchargés sur la base de données en ligne ArXiv, en attente de publication dans The Astrophysical Journal Letters.