Mars pollué par des déchets humains : nouvelles photos du rover Perseverance de la NASA

La planète rouge est également polluée par des débris spatiaux humains. Le rover Perseverance de la NASA a immortalisé un morceau de couverture thermique sur un rocher.

Crédit : NASA / JPL – Caltech

Des microplastiques ont également été détectés dans les endroits les plus « non contaminés » de la Terre, comme les gouffres, les sommets enneigés et les forêts reculées, ainsi que dans nos corps, signe évident de l’omniprésence et de l’étendue de la pollution produite par l’homme. Mais les déchets de notre espèce vont bien au-delà des frontières de la Terre. Au-delà des débris spatiaux en orbite dans l’espace, liés aux lancements de fusées, aux satellites et aux stations spatiales, même la Lune est « pleine » de ferraille. Les astronautes d’Apollo, par exemple, ont laissé des bottes, des outils de collecte de spécimens et même des véhicules entiers abandonnés sur le régolithe lunaire pendant plus d’un demi-siècle. Même Mars n’est pas à l’abri de notre « empreinte », comme le montrent les deux nouvelles images partagées par la NASA.

Le rover Persévérance a en effet immortalisé avec ses caméras le fragment d’une couverture thermique, utilisé par le rover lors de son spectaculaire « amerrissage forcé » qui a eu lieu le 18 février 2021, après un voyage à travers le système solaire qui a duré environ 7 mois et environ 500 millions de kilomètres. Les ingénieurs de la NASA pensent que le morceau de la couverture thermique est lié au jet pack de fusée utilisé par Persévérance lors de sa descente vers la planète rouge, qui s’est terminée au cœur du grand cratère de Jezero, où Persévérance cherchera des preuves de l’existence de la vie. passé sur Mars (et peut-être, beaucoup d’espoir, potentiellement aussi présent).

Crédit : NASA / JPL – Caltech

L’aspect le plus intéressant de la découverte de ce déchet spatial est l’endroit où il a été trouvé. Il se trouve en fait à deux kilomètres du point où le rover a posé ses roues pour la première fois sur Mars. Les chercheurs se demandent s’il est arrivé là immédiatement après le détachement du Skycrane, le système qui a permis au rover d’être doucement amerri, ou s’il a été déplacé par le faible vent martien ultérieurement, jusqu’à ce qu’il se coince sur le rocher où il a été immortalisé. .

Crédit : NASA / JPL – Caltech

Ce ne sont évidemment pas les seuls déchets laissés par l’homme sur Mars, compte tenu des différentes missions robotiques menées sur la planète rouge, y compris celles qui ont échoué comme celle de la sonde Schiaparelli. En avril dernier, l’hélicoptère Ingenuity, qui voyage dans le « ventre » du rover, avait immortalisé d’autres fragments liés à la mission Persévérance, dont l’appareil qui permettait l’atterrissage et le parachute qui « freinait » le rover. Mars est la cible la plus ambitieuse de l’exploration spatiale humaine et à l’avenir sur son sol, inévitablement, nos déchets continueront de s’accumuler.