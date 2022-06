Apple fait face à une nouvelle action en justice au Royaume-Uni autour de l’iPhone "Batterygate"

En bref : le problème « Batterygate » d’Apple de 2017 ne va pas disparaître. Un militant des droits des consommateurs au Royaume-Uni lance un nouveau recours collectif contre la société pour limitation des performances du processeur sur les iPhones avec des batteries vieillissantes. En cas de succès, jusqu’à 25 millions de consommateurs britanniques auront droit à un petit règlement.

En 2017, Apple a décidé de limiter secrètement les performances des iPhones dotés de batteries vieillissantes afin qu’ils durent plus longtemps et aient moins de chances de subir un arrêt inattendu pendant les pics de consommation d’énergie. La fonctionnalité est venue dans une mise à jour sans notification de l’utilisateur et sans moyen de reconfigurer le paramètre de limitation.

Les actions d’Apple lui ont coûté des centaines de millions dans un règlement de recours collectif aux États-Unis et une enquête distincte menée par 34 États sur les pratiques de batterie décriées du géant de Cupertino. Ajoutez à cela une amende de 27 millions de dollars des régulateurs français et le coût de remplacement de 11 millions de batteries pour un prix réduit, et vous penseriez qu’Apple a vu la dernière punition pour son manque de transparence concernant le phénomène « Batterygate ».

Cependant, une nouvelle action en justice se prépare au Royaume-Uni qui pourrait voir Apple subir un nouveau coup financier de 750 millions de livres sterling (926 millions de dollars). L’action collective a été initiée par le chercheur de marché et militant des droits des consommateurs Justin Gutmann, qui a déposé la plainte auprès du Tribunal d’appel de la concurrence. En cas de succès, cela permettrait à 25 millions de personnes dans le pays qui ont acheté un iPhone 6, 6 Plus, 6S, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone SE ou iPhone X de recevoir un règlement pour avoir été laissées dans le noir. sur la fonction de gestion de la batterie ajoutée à leurs appareils.

Gutmann soutient qu’Apple aurait dû être transparent sur le problème de limitation, mais a plutôt choisi de masquer le fait que ses mises à niveau logicielles étaient trop difficiles à gérer pour les appareils dotés de batteries dégradées. Apple a reconnu le problème en 2017 et a depuis ajouté une bascule dans Paramètres sous Santé de la batterie, mais Gutman lance l’affaire « afin que des millions d’utilisateurs d’iPhone à travers le Royaume-Uni reçoivent réparation pour le préjudice subi par les actions d’Apple ».

Dans une déclaration envoyée à The Guardian, Apple a déclaré : « Nous n’avons jamais – et ne ferions jamais – rien pour raccourcir intentionnellement la durée de vie d’un produit Apple ou dégrader l’expérience utilisateur pour conduire les mises à niveau des clients. Notre objectif a toujours été de créer des produits. que nos clients adorent, et faire en sorte que les iPhone durent le plus longtemps possible en est un élément important. »