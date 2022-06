Le marché européen des smartphones vient de connaître son pire premier trimestre en près d’une décennie

En bref : Le marché européen des smartphones au cours des trois premiers mois de cette année a enregistré le plus faible total d’expéditions au premier trimestre depuis 2013 selon un nouveau rapport de Counterpoint Research. Les livraisons de téléphones dans la région ont chuté de 12% d’une année sur l’autre pour atteindre seulement 49 millions au premier trimestre.

Samsung a maintenu sa position de premier fournisseur de smartphones en Europe avec une part de marché de 35 % malgré une baisse des livraisons de 16 % en glissement annuel. Apple a terminé à la deuxième place avec une part de 25 % du gâteau, mais a connu une croissance négative de 6 %.

Les deux sociétés ont lancé de nouveaux appareils au cours de la période – Samsung avec sa série Galaxy S22 et Apple avec son iPhone SE de troisième génération.

Xiaomi a pris le bronze grâce à sa part d’expédition de 14 %, mais a été le plus grand perdant d’une année sur l’autre, ses expéditions ayant diminué de 36 % par rapport au premier trimestre de 2021.

Le seul fournisseur parmi les cinq premiers à avoir enregistré une croissance positive en Europe au premier trimestre était realme, un fabricant de smartphones Android basé en Chine. L’entreprise a connu une croissance de 67 % d’une année sur l’autre, passant d’une part de 2 % à une part de 4 %.

Counterpoint a cité un certain nombre de facteurs qui ont conduit à la baisse trimestrielle, notamment la pénurie continue de composants, des blocages supplémentaires en cas de pandémie en Chine, la régression des conditions économiques et la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

La situation ne devrait qu’empirer avant de s’améliorer, en particulier au deuxième trimestre alors que le coût de la vie atteint des niveaux record.

Crédit image : Daniel Romero