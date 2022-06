Une nouvelle semaine, nous avons des nouvelles à vous annoncer sur Microsoft Edge Dev. Cette fois, nous sommes toujours plongés dans la version 104 et avec plus de nouvelles que la semaine dernière. Voyons sur quoi l’équipe Edge a travaillé ces jours-ci et ce qui a été inclus. Pendant ce temps, l’équipe Edge nous laisse l’adieu à Internet Explorer hier comme nous le montrons.

À notre prédécesseur : Vous avez aidé le monde à explorer Internet ainsi que toutes les facettes de la vie. Maintenant, il est temps de surfer sur la grande toile dans le ciel 🕊 pic.twitter.com/43L0UpL0gQ —MicrosoftEdge (@MicrosoftEdge) 15 juin 2022

Microsoft Edge Dev est mis à jour vers la version 104.0.1287.1

Fonctionnalités ajoutées dans Edge

Ajout d’une notification à l’écran lorsque les points Microsoft Rewards augmentent.

Ajout d’une option pour fournir des informations de traduction avec des commentaires pour Android.

Ajout d’une nouvelle politique pour gérer les paramètres du mini menu.

Amélioration des performances

Amélioration de divers problèmes UX rencontrés lors de la recherche dans la barre Edge.

La fiabilité de l’importation de signets à partir d’un fichier html a été améliorée.

Modification de l’icône affichée sur la page de navigation privée sur mobile.

Amélioration des suggestions de grammaire en ajoutant un en-tête dans le sous-menu.

Activation de la possibilité de revenir à la page d’actualités du nouvel onglet après avoir ouvert un article en appuyant sur le bouton de retour.

Améliorations apportées au comportement