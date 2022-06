Las Vegas approuve le projet de The Boring Company d’étendre son système de transport souterrain sous Sin City

En un mot : la construction de la boucle de Vegas devrait commencer au début de 2023. Le système achevé comprendra plus de 34 miles de tunnels souterrains avec plus de 55 stations, y compris des arrêts à l’aéroport Harry Reid et au stade Allegiant.

Le système de transport en commun utilisera des véhicules Tesla Model X et Model Y pour transporter les passagers directement vers leur destination sans avoir à s’arrêter dans d’autres gares en cours de route. Les responsables considèrent le réseau de tunnels comme un autre moyen de relier les principales destinations de la ville et de réduire les embouteillages dans les rues de surface.

Le projet est financé par The Boring Company et des propriétés privées, ce qui signifie qu’aucun fonds des contribuables ne sera requis.

Quiconque a déjà visité Las Vegas sait sans aucun doute combien de temps il faut pour se rendre d’une destination à l’autre. Les navettes, les taxis et les services de covoiturage sont le moyen de transport préféré dans les rues, tandis que les tramways et le monorail de Las Vegas se faufilent dans et autour des sites comme alternatives. Même avec cette infrastructure actuellement en place, les déplacements peuvent être lents.

The Boring Company exploite déjà une courte boucle sous le tentaculaire Las Vegas Convention Center, réduisant considérablement le temps nécessaire pour se rendre du West Hall au North / Central Hall. A pied, le trajet peut prendre jusqu’à 25 minutes ; le même trajet en utilisant la boucle LVCC ne prend que deux minutes.

Crédit image : Paul IJsendoorn