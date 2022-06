Comment est-il possible que nous ayons trouvé des signes de civilisation extraterrestre

Ceci est revendiqué par la Chine qui, avec son énorme télescope « Sky Eye », semble avoir collecté des signaux d’une lointaine civilisation extraterrestre.

Les astronomes du China Sky Eye, le plus grand radiotélescope du monde, ont noté « plusieurs cas de possibles traces technologiques et de civilisations extraterrestres venues de l’extérieur de la Terre» Selon un rapport publié le mardi 14 juin sur Science et technologie au quotidienle journal officiel du ministère chinois de la science et de la technologie, supprimé plus tard par des scientifiques chinois.

Les signaux ont été détectés par le radiotélescope sphérique de cinq cents mètres (FAST), surnommé « Sky Eye », travaillant pour balayer l’espace lointain. « Il s’agit de plusieurs signaux électromagnétiques à bande étroite différents du passé et sur lesquels l’équipe travaille actuellement sur d’autres investigations.», a déclaré le professeur Zhang Tongjie, scientifique en chef du groupe de recherche sur la civilisation extraterrestre chinoise du département d’astronomie et du groupe de recherche sur la civilisation extraterrestre de l’Université de Pékin.

Les signaux extraterrestres détectés par le télescope chinois

Tongjie a révélé qu’en 2020, l’équipe a découvert deux ensembles de signaux suspects de civilisations extraterrestres lors du traitement des observations de l’étude synchronique du ciel de 2019. En 2022, l’équipe a trouvé un autre signal suspect à partir des données d’observation de la cible d’une exoplanète. « La possibilité que le signal suspect soit une sorte d’interférence radio est également très élevée et doit être davantage confirmée et exclue. Cela pourrait être un long processusAjout du professeur Tongjie.

Tongjie a expliqué que la sensibilité extrêmement élevée du China Sky Eye dans la bande radio basse fréquence joue un rôle important dans la recherche de civilisations extraterrestres. À cette fin, l’Université normale de Pékin, l’Observatoire astronomique national de l’Académie chinoise des sciences et l’Université de Californie à Berkeley ont initié une coopération tripartite pour former un groupe de travail pour la recherche des civilisations extraterrestres.

Les méthodes de recherche sont principalement des observations synchrones du relevé du ciel et des observations de cibles d’exoplanètes. « Le China Sky Eye répétera l’observation des signaux suspects qui ont été découverts pour mieux identifier et détecter de nouveaux signaux« Et bientôt, la découverte finale et la confirmation de la présence de formes de vie sur une terre extraterrestre pourraient également arriver. « Nous ne pouvons pas attendre que ‘China Sky Eye’ soit le premier à découvrir et à confirmer l’existence de civilisations extraterrestres« .

Les astronomes chinois sont impatients d’exclure les interférences radio de l’hypothèse car dès 2019, ils ont trouvé une onde étroite, transmise à la Terre par Proxima Centauri, le système stellaire le plus proche de notre Soleil, et abritant au moins une planète potentiellement habitable. . Cependant, de nouvelles études, publiées deux ans plus tard, ont suggéré que le signal provenait très probablement d’un dysfonctionnement d’une technologie humaine.