Le Floppotron 3.0 est un orchestre de matériel informatique sous stéroïdes

En un mot : Le Floppotron 3.0 est composé d’un énorme 512 lecteurs de disquettes, 16 disques durs traditionnels et quatre scanners à plat. Il utilise un nouveau micrologiciel qui a été écrit à partir de zéro et est lié à un tas de câbles, de contrôleurs, de fusibles, de composants imprimés en 3D et de deux énormes boutons d’arrêt d’urgence.

L’ingénieur polonais Paweł Zadrożniak fait de la musique avec des composants informatiques mécaniques depuis plus d’une décennie. L’une de ses premières vidéos impliquait d’utiliser quelques lecteurs de disquettes pour jouer à The Imperial March de Star Wars. Le clip a été publié en 2011 et a amassé plus de 6,7 millions de vues à ce jour.

La dernière création de Zadrożniak, le Floppotron 3.0, pousse l’orchestre matériel PC vers de nouveaux sommets.

En moyenne, la plate-forme consomme environ 300 watts mais peut culminer à environ 1 200 watts avec tout ce qui bourdonne en même temps.

Les versions précédentes du Floppotron ont été utilisées pour couvrir une variété de chansons, notamment Learn to Fly de The Foo Fighters, At Doom’s Gate (la bande originale de E1M1 de Doom), Blur’s Song 2, Linkin Park’s Numb et des airs de divers jeux Mario.

Tous les détails techniques sont disponibles sur le blog de Zadrożniak si vous souhaitez en savoir plus.

