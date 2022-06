La manette de jeu axée sur l’accessibilité de 8BitDo déplace tous les boutons vers l’avant et les rend plus faciles à appuyer

En un mot : 8BitDo a introduit une nouvelle manette de jeu Bluetooth conçue pour les joueurs à mobilité réduite. Le 8BitDo Lite SE a été créé en collaboration avec deux membres de la communauté des joueurs comme alternative aux solutions plus coûteuses axées sur l’accessibilité. Tous les boutons sont positionnés sur la face avant du contrôleur – cela comprend les déclencheurs, les pare-chocs et les boutons de clic. Le fond est doublé d’un matériau en caoutchouc antidérapant pour maintenir le contrôleur en place sur une table.

Les joysticks du pad sont plus sensibles qu’un contrôleur standard et les boutons offrent moins de résistance afin qu’ils soient plus faciles à appuyer.

Le Lite SE fonctionne avec Android, Raspberry Pi et Nintendo Switch, et dispose de vibrations, d’un capteur de mouvement et d’une fonction turbo personnalisable. Sa batterie rechargeable Li-on de 480 mAh offre jusqu’à 18 heures d’autonomie avec un temps de charge de 1 à 2 heures. La manette de jeu mesure 4,72 pouces x 2,59 pouces x 1,03 pouces et ne pèse que 2,92 onces.

Le Lite SE de 8BitDo n’est pas aussi flexible que le Xbox Adaptive Controller de Microsoft ou le kit d’extension de Logitech, mais il est également loin d’être aussi cher. Ceux-ci coûtent 99,99 $ chacun, tandis que la manette de jeu de 8BitDo ne coûtera aux acheteurs que 34,99 $. Ce n’est pas non plus une solution unique, mais c’est une autre option qui fonctionnera pour certains et c’est pourquoi c’est important.

Le 8BitDo Lite SE est disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui et devrait être expédié le 15 juillet.