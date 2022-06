Les avoirs en bitcoins d’El Salvador ont perdu la moitié de leur valeur, selon le ministre, ne vous inquiétez pas

En bref: Beaucoup de gens transpirent à cause de la chute du prix du Bitcoin, qui n’était qu’à 800 $ de 20 000 $ il y a seulement quelques heures, mais peu ont autant à perdre qu’El Salvador. Il a adopté le BTC comme monnaie officielle l’année dernière et détient 2 301 Bitcoins d’une valeur d’environ 50,1 millions de dollars au moment de la rédaction. Malheureusement, le pays a payé un total de 105,6 millions de dollars pour la monnaie numérique. Son ministre des Finances n’est cependant pas inquiet : il dit que le krach pose un risque budgétaire « extrêmement minime » pour la nation sud-américaine.

Le président salvadorien Nayib Bukele a placé une grande confiance dans Bitcoin. Depuis l’investissement initial de 400 pièces, d’une valeur d’environ 20,9 millions de dollars à l’époque, Bukele a à plusieurs reprises « acheté la baisse », en achetant davantage à chaque fois que le prix baissait. Le plus élevé qu’il a payé était de 60 300 dollars par pièce, tandis que le plus bas était de 30 700 dollars le mois dernier lorsque Bukele a ajouté 500 autres à la collection. Le bitcoin est tombé à 20 834 dollars il y a quelques heures, son point le plus bas depuis début décembre 2020.

Crypto ne passe pas un bon moment en ce moment. L’effondrement de Terra et de la pièce de soutien Luna a poussé un marché déjà en difficulté dans une plate-forme de prêt en spirale. Le réseau Celsius a gelé les retraits de compte en raison des conditions extrêmes.

Le prix du Bitcoin au cours des sept derniers jours

La baisse des prix signifie que l’investissement d’El Salvador vaut désormais moins de la moitié de ce qu’il a payé pour le Bitcoin. Le mois dernier, des informations ont fait état de la possibilité que le pays ne parvienne pas à honorer ses prochains remboursements de dette, mais le ministre des Finances, Alejandro Zelaya, a balayé les inquiétudes.

« Quand ils me disent que le risque budgétaire pour El Salvador à cause de Bitcoin est vraiment élevé, la seule chose que je peux faire est de sourire », a déclaré Zelaya lors d’une conférence de presse (via Reuters). « Le risque budgétaire est extrêmement minime. »

Citant une estimation de Deutsche Welles selon laquelle les avoirs en bitcoins d’El Salvador avaient perdu 40 millions de dollars en valeur, Zelaya a ajouté : « Quarante millions de dollars ne représentent même pas 0,5 % de notre budget général national.

El Salvador a reporté ses «obligations volcan» d’un milliard de dollars qui devaient être lancées en mars pour financer le projet Bitcoin City. On espérait que l’argent pourrait également être utilisé pour aider à respecter ses obligations financières – Moody’s a abaissé la note de la dette du pays à CAA1, une note d’investissement considérée comme de mauvaise qualité et à risque de crédit très élevé.

Bukele a été critiqué pour son attitude apparemment laxiste envers Bitcoin et la baisse des prix. Son récent aveu qu’il négocie le BTC du pays sur son téléphone ne l’a pas aidé à se faire aimer du public dont l’argent des impôts finance ce commerce.

Il y a toujours une chance que BTC connaisse une résurgence massive à un moment donné dans le futur et que les avoirs d’El Salvador valent plus que ce qu’il a payé pour eux, alors Bukele pourrait dire qu’il avait raison depuis le début. L’alternative représentait un scénario assez sombre pour le président et son pays.

