Le cash est-il toujours roi ? Examiner la monnaie physique dans un monde numérique

Peut-être avez-vous entendu l’expression « l’argent est roi » utilisée dans le contexte de l’argent. Avant l’ère numérique, pratiquement toutes les transactions ordinaires impliquaient l’échange d’espèces contre des biens ou des services rendus. Les choses sont certainement différentes en 2022 avec les services bancaires en ligne, les paiements mobiles et la crypto-monnaie, mais sommes-nous vraiment prêts à mettre fin à notre relation avec de l’argent comptant ?

Une enquête récente de la société de gestion des risques ThirdPartyTrust a révélé que 76% des Américains avaient de l’argent liquide dans leur portefeuille ou leur sac à main au moment où ils ont été interrogés. Lorsqu’on leur a demandé à quelle fréquence ils utilisaient de l’argent liquide, seulement 12 % ont répondu qu’ils le faisaient quotidiennement. Un peu plus d’une personne sur quatre a déclaré utiliser de l’argent liquide chaque semaine, et à peu près le même nombre a déclaré le faire chaque mois.

Huit pour cent des personnes interrogées ont déclaré ne jamais utiliser d’argent liquide.

L’assainissement peut être une grande partie de la raison pour laquelle certains hésitent à utiliser la monnaie physique. L’enquête a révélé que 41 % des gens jugent l’apparence de l’argent avant de le toucher, et 36 % ont déclaré qu’ils rejetaient les billets sales ou grossiers. 61% ont déclaré se laver les mains ou utiliser un désinfectant pour les mains après avoir manipulé de l’argent ou des pièces de monnaie, et 19% ont admis avoir cessé d’utiliser de l’argent depuis le début de la pandémie.

Neuf personnes sur 10 interrogées ont déclaré utiliser une application de service de paiement mobile, PayPal, Venmo, Zelle et Apple Pay étant parmi les plus populaires.

L’argent liquide a toujours ses avantages et pour beaucoup, c’est comme un fonds pour les jours de pluie. Plus de la moitié (53%) ont déclaré qu’ils gardaient de l’argent d’urgence sous la main (généralement quelque part à la maison), et le montant moyen caché est de 500 $.

À quoi ressemble votre relation avec l’argent ces jours-ci ? La facilité d’utilisation, la propreté ou la commodité sont-elles des facteurs de votre préférence ? Qu’en est-il de laisser une trace écrite ?