Faites équipe avec des lianes et des zombies dans « Minecraft Legends », qui arrivera en 2023

Pourquoi c’est important : Mojang est le principal développeur de Minecraft et des projets adjacents à Minecraft depuis des années – et il ne rompt pas cette tendance de si tôt. Lors du Summer Games Fest désormais annuel de cette année, Microsoft et Mojang ont dévoilé un nouveau projet : Minecraft Legends, un nouveau « jeu de stratégie d’action » se déroulant dans l’univers Minecraft.

Le principe de base semble assez simple: vous incarnez un aventurier humain sous un angle de caméra descendant, semblable à celui de Minecraft Dungeons. Les Piglins (une « foule » hostile dans Minecraft) envahissent le monde extérieur depuis le Nether, et c’est à vous de les arrêter, ainsi que des alliés improbables, notamment des zombies, des Creepers et d’autres monstres ordinairement diaboliques.

Bien que nous n’ayons vu qu’une courte bande-annonce de gameplay jusqu’à présent, il semble que les joueurs contrôleront des hordes d’unités, rassembleront des ressources et construiront des défenses de base pour survivre aux assauts de Piglin. Vous pouvez jouer au jeu en coopération, rejoindre un serveur PvP ou voler en solo si vous le souhaitez.

Minecraft Legends semble étonnamment amusant jusqu’à présent, mais nous en savons encore très peu sur ses systèmes de jeu de base, à part ce que nous avons décrit ci-dessus. Il devrait arriver en 2023, alors j’espère que nous en apprendrons plus vers la fin de l’année.

Lorsque nous aurons une date de sortie spécifique ou des informations sur les prix à partager, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir. Jusque-là, découvrez certaines de nos autres couvertures pas tout à fait E3, telles que notre ventilation de la nouvelle démo de gameplay épique de Starfield.