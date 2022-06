Cinq jeux supplémentaires bénéficient du support AMD FSR 2.0

Vue d’ensemble : la technologie de mise à l’échelle FidelityFX Super Resolution 2.0 d’AMD améliore la qualité de l’image et les performances du jeu par rapport au rendu natif. Espérons que la liste des titres pris en charge ne cesse de s’allonger car la fonctionnalité profite à tous les joueurs sans GPU compatibles DLSS, pas seulement aux propriétaires de cartes graphiques AMD.

Cinq jeux supplémentaires ont été ajoutés à la gamme de mise à l’échelle temporelle FSR 2.0 d’AMD, portant le nombre total à 19. Les cinq jeux qui ont rejoint les prochains titres FSR 2.0 sont Abyss World, Hitman 3, Rescue Party : Live !, Super People et The Protocole Callisto. Comme Hitman 3 est sorti il ​​​​y a plus d’un an, il recevra le support FSR 2.0 via une mise à jour, tandis que d’autres jeux auront la technologie au lancement.

FidelityFX Super Resolution 2.0 est une alternative open-source au DLSS de Nvidia, avec le principal avantage étant qu’il ne nécessite pas de cœurs Tensor spécialisés pour fonctionner. Alors que DLSS fonctionne exclusivement sur des GPU RTX relativement nouveaux, FSR 2.0 prend en charge des cartes graphiques et des iGPU beaucoup plus anciens, y compris ceux de Nvidia et Intel.

Deathloop, God of War et Farming Simulator 22 sont actuellement les seuls jeux disponibles qui implémentent FSR 2.0. Les diapositives fournies par AMD montrent la différence de performances entre les trois préréglages de qualité dans les deux derniers titres.

Lorsque nous avons récemment comparé FSR 2.0, FSR 1.0, DLSS et le rendu natif dans Deathloop, nous avons constaté que FSR 2.0 produit de bien meilleurs résultats que son prédécesseur, se rapprochant beaucoup de DLSS en termes de qualité d’image et de performances.

Vous pouvez également consulter notre couverture sur le fonctionnement de FSR 2.0 et ce qui diffère de la version précédente.