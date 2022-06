Meta lance Horizon Home, votre maison dans le métaverse où vous pouvez rencontrer des amis

A l’occasion de l’annonce d’Horizon Home, Mark Zuckerberg a invité Alex Honnold, le légendaire grimpeur américain. À l’intérieur des espaces virtuels de la plateforme, les deux ont vu ensemble The Soloist VR, un film de réalité virtuelle.

Au cours des dernières heures, Mark Zuckerberg a annoncé le lancement d’Horizon Home avec Quest v41, la mise à jour destinée aux appareils VR de Meta. Horizon Home est un espace virtuel personnalisable du métaverse dans lequel inviter et passer du temps avec des amis – ou plutôt, leurs avatars – pour vivre des expériences ensemble, comme discuter, regarder ensemble du contenu en réalité virtuelle, jouer avec les différentes applications disponible et ainsi de suite.

A l’occasion de l’annonce d’Horizon Home, Mark Zuckerberg a invité Alex Honnold, le légendaire grimpeur américain. À l’intérieur des espaces virtuels de la plateforme, les deux ont vu ensemble The Soloist VR, un film de réalité virtuelle mettant en vedette Honnold engagé dans l’ascension des Dolomites à 1000 mètres d’altitude. « J’ai rencontré le légendaire grimpeur Alex Honnold dans le nouvel Horizon Home, lancé avec la mise à jour Quest v41 pour apporter une présence sociale à votre maison virtuelle dès que vous mettez le casque », a déclaré Zuckerberg. « Invitez des amis à regarder des vidéos ensemble ou à rejoindre des applications directement depuis votre maison virtuelle. »

Horizon Home fait partie de la gamme de logiciels métavers, qui comprend déjà la salle de réunion dans VR Horizon Workrooms et la plateforme sociale Horizon Worlds. L’objectif est de rendre l’écosystème Horizon compétitif, qui peine toujours à rivaliser avec les applications VR concurrentes telles que BigScreen, VRChat et Rec Room. Il existe également un scepticisme général à l’égard du métaverse et de ses plateformes numériques, également en raison des cas fréquents de viol virtuel, d’infraction et de harcèlement.

La volonté de Meta d’investir de plus en plus dans la VR au détriment de l’activité traditionnelle des réseaux sociaux est claire. Cependant, comme le rapporte l’association SumOfUs, le suivi des données des utilisateurs reste le pivot de l’activité de Meta / Facebook, seulement maintenant il est lié à l’utilisation d’un visualiseur VR. La réalité augmentée joue également un rôle de premier plan dans les projets d’avenir de Zuckerberg : le secteur est parsemé de lacunes et d’espaces vides, afin que Meta puisse trouver sa place pour diriger l’avenir technologique, désormais de plus en plus projeté vers le virtuel.