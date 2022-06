Modernisez le Wi-Fi 6 sans nouveau routeur ni ordinateur : voici comment cela fonctionne

Le Wi-Fi 6 existe depuis 2020 – et de plus en plus d’appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables prennent en charge la norme, que vous trouvez parfois aussi sous le nom de 802.11ax. Cependant, vos appareils ne bénéficieront des vitesses WLAN plus élevées que si l’ensemble de votre réseau est également conçu pour le Wi-Fi 6. Nous vous dirons quand cela vaut vraiment la peine de mettre à niveau et comment le faire.

Modernisez le Wi-Fi 6 avec un nouveau point d’accès

Il existe des routeurs que vous souhaitez utiliser le plus longtemps possible – car ils fonctionnent simplement sans aucun problème et le fabricant les met à jour pendant de nombreuses années. Un exemple est le très populaire Fritzbox 7490, sorti en 2013. Mais le Wi-Fi 6 ne les maîtrise pas. D’une part, vous pouvez acheter ici la Fritzbox 7590 AX actuelle pour environ 300 euros et ainsi remplacer votre ancien routeur.

Vous pouvez également simplement acheter un nouveau routeur. Mais c’est l’option la plus chère. (Photo : AMV)

En revanche, il existe une alternative nettement plus attractive en termes de prix : optez pour un point d’accès avec Wi-Fi 6. Vous le connectez à votre routeur existant à l’aide d’un câble LAN. Vous disposez des options suivantes :

Le point d’accès avec Wi-Fi 6 remplace complètement le réseau sans fil de votre routeur. Pour ce faire, désactivez le Wi-Fi dans le routeur et utilisez à l’avenir le nouveau réseau WLAN compatible Wi-Fi 6 du point d’accès. Le point d’accès avec Wi-Fi 6 complète le réseau sans fil existant de votre routeur. L’ancien WLAN du routeur est conservé et le point d’accès configure un réseau Wi-Fi 6 supplémentaire avec ses propres données d’accès.

Quelle est la meilleure solution pour vous ne peut pas être dit en général. Cela dépend aussi de vos besoins, de vos appareils à connecter et de vos locaux.

Points d’accès avec Wi-Fi 6

Un certain nombre de répéteurs WLAN peuvent être utilisés comme points d’accès, par exemple certaines solutions d’AVM (Fritz!Repeater). D’autres fabricants, notamment Netgear, Zyxel ou Eero, proposent des points d’accès correspondants ou des routeurs WLAN dits Wi-Fi à 6 mailles. La sélection sur le marché est gérable, certains candidats bien connus sont :

Netgear Wax202 : Pour les entreprises et les particuliers ambitieux

Le Netgear Wax202 est destiné aux (petites) entreprises, mais même ceux qui ont des exigences élevées à la maison peuvent obtenir une entrée peu coûteuse dans le monde du Wi-Fi 6 avec le point d’accès.

Le point d’accès Netgear construit son propre réseau Wi-Fi 6. (Photo : Net Gear)

Le Wax202 couvre jusqu’à 90 mètres carrés avec WiFi ; Le fabricant spécifie un maximum de 1,8 Gbit par seconde comme vitesse de streaming. En même temps, jusqu’à 64 appareils peuvent accéder au point d’accès et donc à Internet.

Zyxel Cloud WiFi 6 : point d’accès compact avec WiFi 6

Le Zyxel Cloud WiFi 6 offre des fonctionnalités similaires à celles du concurrent Netgear Wax202. Ici aussi, deux antennes Mu-Mimo 2 × 2 à l’intérieur garantissent des vitesses allant jusqu’à 1,8 Gbit/s. Il est intéressant de noter que le point d’accès peut être facilement monté au mur ou au plafond, donc dans le meilleur des cas, il n’est pas perceptible.

Le point d’accès convient également aux grands appartements. Si vous avez besoin de plus de portée, vous ajoutez plus d’appareils. (Photo: Zyxel)

Avec l’interface de gestion cloud Nebula de Zyxel, vous n’avez même pas besoin d’informations d’identification pour configurer le point d’accès. Vous pouvez également coupler d’autres points d’accès Zyxel et augmenter ainsi la portée dans votre maison ou votre bureau.

Eero 6 : Systèmes Wi-Fi 6 élégants avec hub domestique intelligent

La société Eero, propriété d’Amazon, vise à intégrer le Wi-Fi 6 dans votre maison aussi facilement que possible. Avec le système Wi-Fi 6 maillé bi-bande, vous pouvez passer au Wi-Fi 6 et en même temps obtenir un hub de maison intelligente ZigBee à part entière dans vos quatre murs. Vous pouvez l’utiliser pour rendre votre maison intelligente en même temps – avec des lampes, des thermostats et autres.

Eero 6 veut amener le Wi-Fi 6 chez vous aussi facilement que possible. (Photo: Eero)

La fonction de point d’accès n’est pas non plus à négliger : la vitesse maximale est de 900 Mbit/s pour les téléchargements et le streaming. Un maximum de 75 appareils peuvent accéder au petit et élégant Eero en même temps. Grâce à une technologie Wi-Fi maillée spéciale, vous pouvez rapidement intégrer d’autres appareils Eero 6 pour fournir toute votre maison ou même le quartier voisin en Wi-Fi 6.

AMV Fritz ! Repeater 6000 : plus qu’un simple amplificateur de signal

Fritz ! Le répéteur 6000 d’AVM n’est plus une bonne affaire, mais un répéteur extrêmement puissant avec un point d’accès intégré pour la configuration d’un réseau Wi-Fi 6 WLAN. Grâce aux trois unités radio, des vitesses allant jusqu’à 6 000 Mbit/s sont possibles. L’appareil agit également comme un pont LAN pour connecter des appareils réseau sans fonction WLAN.

Fritz ! Le Repeater 5000 est assez cher mais aussi puissant. (Photo : AVM)

Mais : Fritz ! Le Repeater 6000 a un prix fier. C’est presque aussi cher qu’un routeur Wi-Fi 6 autonome comme l’AVM Fritzbox 7590 AX. Vous devez en tenir compte lors de l’achat.

Mettez à niveau les ordinateurs portables et les PC avec le Wi-Fi 6

Si votre routeur est déjà prêt pour le Wi-Fi 6 car il peut le faire lui-même ou à l’aide d’un point d’accès, vous avez toujours besoin des bons appareils qui peuvent utiliser le nouveau Wi-Fi. Les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables plus anciens peuvent être équipés du Wi-Fi 6. Dans le meilleur des cas, une nouvelle clé WLAN suffit pour cela. Vous pouvez également utiliser une carte enfichable PCI pour votre ordinateur fixe. Par exemple:

TP-Link Archer TX3000E : carte enfichable avec Bluetooth 5.0

Avec l’Archer TX3000E, vous mettez à jour votre ordinateur fixe.La carte PCI Express permet le Wi-Fi 6 jusqu’à 2,4 Gbit/s dans le réseau 5 GHz. Deux antennes de base aimantées multidirectionnelles assurent une réception optimale du signal.

Vous pouvez moderniser les PC de bureau avec une carte enfichable – par exemple avec l’Archer TX3000E. (Photo : Lien TP)

Il y a aussi Bluetooth 5.0 sur le dessus, le module radio « blue tooth » est solidement intégré sur la carte enfichable.

Clé USB Asus USB-AX56 : Wi-Fi 6 à la volée

Branchez et profitez du Wi-Fi 6 – c’est la vitesse à laquelle il peut être avec l’AX56 d’Asus. La clé USB gère jusqu’à 1,2 Gbit/s (réseau 5GHz). Si vous avez besoin d’un meilleur signal, utilisez la clé comme antenne externe lorsque vous la placez sur la station de charge incluse. Un concept pratique mais aussi très mobile. De plus, vous pouvez mettre à niveau les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau vers le Wi-Fi 6 avec l’AX56.

Rien de plus pratique : rééquipez le Wi-Fi 6 via une clé USB. (Photo : Asus)

Adaptateur sans fil Intel AX-200 pour ordinateurs portables

Si votre ordinateur portable dispose d’un emplacement pour carte M.2, vous pouvez également facilement équiper le Wi-Fi 6 d’un adaptateur WLAN Intel AX-200. Cette carte ajoute également Bluetooth 5.0, grâce à la technologie 2x MU-Mimo, jusqu’à 2,4 Gbit/s sont possibles via WLAN.

Avec un emplacement M.2 approprié, vous pouvez moderniser le Wi-Fi 6 sur l’ordinateur portable. Donc, vous n’avez pas besoin d’une clé USB ou quelque chose comme ça. (Photo : Intel)

Important : La carte M.2 ne doit pas être soudée de manière permanente à votre ordinateur portable, mais doit être remplaçable. Découvrez si c’est le cas avant d’acheter.

Appareils que vous ne pouvez pas mettre à niveau vers Wi-Fi 6

Les smartphones ou les tablettes ne peuvent pas simplement être équipés ultérieurement et équipés du Wi-Fi 6. Cela pourrait également être difficile pour les ordinateurs avec des systèmes d’exploitation autres que Windows 10/11 – par exemple Linux. Les fournisseurs doivent fournir des chauffeurs appropriés ici. Les Mac plus anciens sans Wi-Fi 6, qui ne peuvent généralement pas être installés ultérieurement, posent également problème.

Les smartphones plus anciens comme le Samsung Galaxy S9 n’offrent pas encore le Wi-Fi 6, mais peuvent toujours être utilisés comme d’habitude dans un réseau Wi-Fi 6. (Photo : Samsung)

Mais ce n’est pas si mal, car le Wi-Fi 6 est rétrocompatible, donc bien sûr, vous pouvez vous connecter et utiliser des téléphones et des ordinateurs avec des normes Wi-Fi plus anciennes comme d’habitude. D’un autre côté, il faut que ce soit clair : si de nouveaux achats sont en attente, les prochains smartphones et ordinateurs portables devraient être à jour avec la technologie Wi-Fi.

Pourquoi devrais-je passer au Wi-Fi 6 ?

Surtout par rapport aux anciennes normes Wi-Fi telles que Wi-Fi 3 ou Wi-Fi 4, le Wi-Fi 6 est un véritable bond en avant. Parce que la norme permet aux routeurs, aux points d’accès et aux appareils connectés d’utiliser à la fois le réseau 2,4 GHz et le réseau 5 GHz. Avec un maximum de quatre flux en même temps, des débits de transmission allant jusqu’à 1,1 Gbit/s sont atteints à 2,4 GHz et jusqu’à 4,8 Gbit/s à 5 GHz. En théorie, ce sont des valeurs allant jusqu’à 11 Gbit/s.

Les anciens modèles de Fritzbox sans Wi-Fi 6 peuvent atteindre leurs limites avec de nombreux appareils connectés. Wi-Fi 6 peut aider ici. (Photo : AVM)

Même si rien de tout cela n’est réalisé dans la réalité, le Wi-Fi 6 atteint des débits de données environ 40 % plus élevés que le Wi-Fi 5 (802.11ac). D’autres avantages sont :

Latences réduites jusqu’à 10 ms

Norme de cryptage WPA3 par défaut

Durée de vie de la batterie plus longue pour les appareils mobiles

WLAN plus stable, en particulier avec de nombreux appareils connectés au réseau

Plus grand nombre d’appareils actifs sur le réseau en même temps

À mon avis, le Wi-Fi 6 est une grande valeur ajoutée, surtout si vos anciens périphériques vous ennuient avec des connexions Wi-Fi lentes et instables. Les chevauchements avec d’autres réseaux WLAN dans le voisinage et un routeur qui doit gérer trop d’appareils terminaux sont souvent à blâmer. Les équipements avec Wi-Fi 6 peuvent ici montrer leurs points forts.

Quand le Wi-Fi 6 n’en vaut pas la peine

Êtes-vous satisfait de votre réseau WiFi, votre routeur fonctionne-t-il parfaitement et tous les téléphones, ordinateurs portables et consoles de jeux connectés sans fil ont-ils un accès Internet rapide ? Alors laissez-le là! Ne modifiez rien dans votre configuration sauf en cas de besoin.

La mise à niveau du Wi-Fi 5 vers le Wi-Fi 6 doit être envisagée avec soin. Ce n’est que lorsque l’ancien réseau Wi-Fi atteint ses limites qu’il vaut la peine de passer au Wi-Fi 6. Une chose dont vous devez également être conscient : le Wi-Fi 6 ne conduit pas à une meilleure couverture dans les pièces fermées. Ici aussi, vous avez généralement besoin de répéteurs, par exemple pour équiper votre appartement tordu de WLAN.

Bien sûr, la mise à jour d’un réseau WLAN vieux de plus de 10 ans peut être intéressante. Surtout quand les demandes ont augmenté au fil du temps. Mais comme je l’ai dit : ce n’est que lorsque vous atteignez les limites de votre technologie actuelle que vous devriez envisager de passer au Wi-Fi 6.

Ai-je besoin du Wi-Fi 6E et 7 ?

Bien que le Wi-Fi 6 ne se soit pas encore totalement imposé dans tous les domaines, la norme s’est déjà imposée. Et ça continue : le Wi-Fi 6E était déjà annoncé pour 2021. 6E pourra utiliser le réseau 6GHz pour la première fois. Cela conduit à un réseau plus stable (moins de concurrence dans la gamme de fréquences) et à des débits de données plus élevés. Mais : Vous avez besoin de nouveau matériel tel que des routeurs ou des points d’accès. Et même plus d’un an après la représentation, c’est encore rare. Il faudra donc encore quelques années avant que le Wi-Fi 6E ne devienne une évidence.

Et puis il y a le Wi-Fi 7, qui est prévu pour 2024 au plus tôt. Dans ce cas, des débits de données jusqu’à 46 Gbit/s ne devraient plus être irréalistes. Mais ici aussi, une chose est claire : beaucoup de temps s’écoulera avant qu’il n’atteigne le consommateur final. Je ne l’attends pas avant 2026.