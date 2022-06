Les feuilles de route AMD révèlent les détails de Zen 4 et RDNA 3, promettent des augmentations de performances significatives

Très attendu: le Financial Analyst Day 2022 d’AMD vient d’avoir lieu, et avec lui, une multitude d’informations sur ses processeurs à venir et futurs, y compris Zen 4 et les cartes graphiques RDNA 3 de nouvelle génération. Dans le cas de ses processeurs, AMD promet une énorme augmentation des performances de 35 % par rapport à Zen 3, tandis que les GPU offrent une augmentation de 50 % des performances par watt.

La feuille de route du processeur de bureau d’AMD confirme quelques faits sur Zen 4. Premièrement, la technologie 3D V-cache de la société utilisée dans le Ryzen 7 5800X3D fera partie de la nouvelle série de processeurs, bien qu’elle n’ait jamais révélé combien de puces l’utiliseront et si elles le feront. lancer aux côtés des nouveaux processeurs. Pour rappel, le Ryzen 7 5800X3D empile un dé de 41 mm2 contenant uniquement le cache L3 sur le dé du complexe de base Zen 3, augmentant la quantité de cache L3 de 32 Mo à 96 Mo.

Lorsqu’AMD a discuté de Zen 4 au Computex le mois dernier, il a promis une amélioration des performances à un seul thread de plus de 15 % par rapport à Zen 3. Il indique maintenant que l’amélioration des performances globales est supérieure de 35 % à celle de la génération actuelle. Que cela se réfère également à des performances monothread ou multithread (ou un mélange des deux) n’est pas clair.

Nous savons que l’augmentation des vitesses d’horloge, un domaine où AMD s’est longtemps tenu dans l’ombre d’Intel, sera une grande partie de l’amélioration des performances de Zen 4. Le processeur présenté au Computex, considéré comme un prototype du Ryzen 9 7950X, fonctionnait à 5,5 GHz sur « la plupart » des threads lors de l’exécution d’une démo Ghostwire Tokyo, et la société a confirmé plus tard que le processeur n’était pas overclocké.

Nous voyons également Zen 4c (Bergame) sur la feuille de route, ce qui augmente le nombre maximum standard de cœurs Zen 4 de 96 à 128, et mentionne le processus 4 nm – un nœud 5 nm amélioré qui sera utilisé dans la ligne mobile Phoenix Point qui mélange Zen 4 cœurs, graphiques RDNA 3 et moteur d’intelligence artificielle (AIE) de Xilinx.

Ailleurs, les feuilles de route révèlent que la famille Threadripper recevra le traitement Zen 4. On craignait qu’AMD ne laisse la marque mourir, mais nous ne savons pas si, comme Zen 3, seule la série Threadripper Pro fera partie des puces de nouvelle génération.

Quant à Zen 5, nom de code Granite Ridge et probablement appelé la série Ryzen 8000, il sera construit sur les processus 4 nm/3 nm, utilisera le même socket AM5 que Zen 4 et devrait arriver en 2024.

En passant aux cartes graphiques d’AMD et au RDNA 3, la statistique la plus importante est que l’architecture offrira une augmentation de 50 % des performances par watt par rapport au RDNA 2, ce qui semble attrayant mais devrait être pris avec un peu de sel car ce sera probablement le meilleur scénario. On peut toujours s’attendre à ce que les fleurons soient gourmands en énergie. Reste à savoir s’ils rivaliseront avec les 600W à 800W du RTX 4090/4090 Ti.

Comme Zen 4, RDNA 3 sera construit sur la technologie de processus 5 nm de TSMC. Il dispose de « capacités multimédia avancées » telles que la prise en charge de l’encodage/décodage AV1 et est livré avec la prise en charge de DisplayPort 2.0.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons une unité de calcul (CU) retravaillée et le cache Infinity de nouvelle génération. Nous avons également la confirmation que les GPU RDNA 3 reviendront à une conception de chiplet, ce qui fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps. Ce sera la première fois qu’AMD utilisera ce design dans des cartes grand public depuis l’ère Vega.

AMD a également confirmé l’existence de RDNA 4. Il est basé sur le procédé 3 nm et devrait être lancé la même année que Zen 5 : 2024.

Les processeurs Zen 4 et les cartes graphiques RDNA 3 devraient être lancés plus tard cette année.