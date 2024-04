Polestar Phone : la marque automobile va-t-elle lancer un téléphone ?

Si Xiaomi peut fabriquer une voiture, pourquoi Polestar ne peut-elle pas fabriquer un smartphone ? Ces avancées ne sont pas nouvelles, on se souvient encore des rumeurs sur les téléphones Tesla. On se souvient également du prêt de l’image Porsche aux téléphones portables Huawei, entre autres exemples. Cependant, la nouvelle que nous apportons aujourd’hui est le Polestar Phone. Alors passons aux détails !

Polestar Phone… un hymne au design

Polestar Motor, une société appartenant au groupe chinois Geely, garde secrets les détails de son prochain téléphone portable, mais a révélé une « nouvelle expérience » dans une vidéo qui sera diffusée le 16 avril.

En réalité, il a déjà été confirmé que le téléphone était un Meizu 21 Pro renommé.

La courte vidéo teaser montre un téléphone portable avec un écran droit, avec la voiture électrique Polestar 4 sur l’écran.

Le téléphone portable est accompagné d’un câble de chargement en Suédois d’orqui correspond à la couleur de la ceinture de sécurité d’une voiture Polestar avec Performance Pack.

Ce téléphone portable, déjà sorti en mars, a été confirmé, comme mentionné ci-dessus, comme étant un version renommée du Meizu 21 Pro.

La différence la plus notable est le logo. Les deux téléphones mobiles sont fabriqués par Zhuhai Meizu Technology Co., Ltd.

Un Android avec beaucoup de performances

Sur la base des fuites précédentes concernant le Meizu 21 Pro, voici quelques-unes des caractéristiques attendues :

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire RAM : jusqu’à 16 Go de RAM

: jusqu’à 16 Go de RAM Stockage : 1 To de stockage

: 1 To de stockage Écran : LTPO de 6,79 pouces Résolution : Résolution 2K+ et 120 Hz et un système de dissipation thermique VC de 4651 mm².

: LTPO de 6,79 pouces

Le 21 Pro offre également des fonctionnalités telles qu’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré, un anneau LED RVB intelligent Aicy, un blaster IR et deux haut-parleurs.

Les options de connectivité incluent le Wi-Fi 802.11ax, le Bluetooth 5.4, le NFC et un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68.

Prix ​​et disponibilité

Pour l’heure, on ne sait pas si ces équipements seront uniquement destinés au marché chinois ou traverseront les frontières. Oui, on sait que ce smartphone a un prix de départ de 4 999 yuans en Chine. En taux de change direct, ce serait 660 euros au Portugal.

Marques de voitures fabriquant des smartphones et marques de smartphones fabriquant des voitures.