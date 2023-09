Jackery Générateur solaire 300 Plus en TEST : La batterie et son panneau solaire très compact

La nouvelle série Plus de Jackery s’est enrichie du modèle le plus compact, le Jackery Générateur solaire 300 Plus. Cette solution alliant une batterie lithium de 288Wh et un panneau solaire de 40W peut véritablement être qualifiée de compacte et maniable, avec des dimensions de seulement 23 x 15,5 x 16,7 centimètres pour un poids de 3,75 kg. Malgré sa compacité, cette batterie offre la polyvalence de la charge via AC, voiture et panneau solaire, ainsi qu’une prise AC, des ports USB-A, USB-C et un port de voiture. Elle semble être la solution idéale pour les activités en plein air et les situations d’urgence à domicile, grâce à sa facilité de transport et de stockage… Et c’est ce que nous allons vérifier lors de ce test !

Jackery Explorer 300 Plus: Caractéristiques

Caractéristique Valeur Capacité 288 Wh (12,8 V, 22,5 Ah) Puissance de sortie 300 W Sortie AC (1x) 120 V~ 60 Hz, 2,5 A, 300 W (nominal), 600 W (en crête) Sortie USB-A (1x) 15 W Max, 5 V=3 A Sorties USB-C (2x) 100 W Max au total, 5 V/9 V/12 V/15 V=3 A, 20 V=5 A Entrée AC 110 V-120 V~ 60 Hz, 15 A Max Entrée DC (USB-C) 12-27 V=5 A Max, 100 W Max Température de charge 0 à 45 °C Dimensions 23 x 16 x 17 cm Poids 3,76 kg

Jackery Explorer 300 Plus: Déballage

La batterie et son panneau solaire sont livrés dans un carton compact à la couleur proéminente orange de la marque affichant des informations détaillées sur l’appareil ainsi que des images de ce dernier. Quand j’ai reçu ce kit, je pensais que le livreur avait oublié le carton dédié au panneau solaire mais en fait, celui-ci est tellement compact une fois plié, qu’il rentre aisément dans l’emballage de la batterie !

L’intérieur est comme d’habitude soigneusement protégé grâce à une double moulure en mousse de polyéthylène et à un sac isolant, et les accessoires sont emballés individuellement pour assurer une protection optimale.

Une fois la batterie sortie de l’emballage, elle nous frappe d’abord par sa compacité. Nous n’avons que rarement l’habitude de tester une batterie aux dimensions aussi contenues. Nous reviendrons en détails sur son design dans la partie suivante du test.

Malgré le fait que le panneau solaire compact Jackery soit déjà protégé dans le carton de la batterie, il arrive lui-même avec son propre emballage.

Ce panneau solaire arrive plié et est vraiment compact, il peut tenir sans dans un sac à dos de randonnées sans problème.

En plus de la batterie et du panneau solaire, vous trouverez les câbles et l’adaptateur suivant :

Panneau solaire de 40W extensible

Câble d’alimentation avec prise européenne

Câble d’alimentation pour panneau solaire

Adaptateurs CC8020 à CC7909 et USB-C

Vous trouverez également un peu de lecture, dont, un manuel utilisateur pour la batterie, pour le panneau solaire et pour l’application mobile Jackery.

Jackery Explorer 300 Plus: Design

Compacte mais indéniablement remarquable, l’esthétique de la batterie Jackery Explorer 300 Plus se démarque avec élégance grâce à sa combinaison de couleurs grises et oranges emblématiques de la marque. Son boîtier en plastique rigide offre une excellente robustesse, capable de résister aux chocs et aux chutes.

La portabilité est la caractéristique phare de cette batterie. Avec un poids de moins de 4 kg et des dimensions de 23 x 16 x 17 cm, elle présente la taille d’une trousse de toilette standard.

Sur le côté droit, on trouve la prise d’alimentation secteur (alimentation CA à 3 broches), tandis que le côté gauche est équipé de ventilateurs pour évacuer l’air chaud accumulé à l’intérieur de la batterie.

L’arrière de la batterie affiche toutes les spécifications de tension ainsi que des conseils de précaution d’utilisation.

Le boîtier en plastique repose sur un support en caoutchouc antidérapant, qui, bien que n’élevant que légèrement la batterie du sol, assure une stabilité fiable sur toutes les surfaces.

La poignée pliante à charnière située en haut facilite le transport confortable de la batterie.

La majorité des ports se trouvent à l’avant, accompagnés de l’écran, de la lampe et des boutons d’interaction, offrant une utilisation conviviale et accessible.

C’est sur le panneau avant que se trouve toute la diversité des connexions de sortie, examinons en détail chacune d’entre elles :

Port de voiture : 12V, 10A

2x Sorties USB-C : 100 W, (5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V jusqu’à 5 A)

1x USB-A : 15 W, 5V, 3A

Lampe LED

1x Prise Schuko : alimentation 230V 50 Hz et capacité nominale de 300W, supportant des pics de 600W. La connexion est correctement mise à la terre, comme toute prise de qualité qui se respecte.

Les connexions d’entrée sont les suivantes :

Entrée AC : 220V-240V, 50 Hz, 10A

Entrée via USB-C : 100W, 12-27V, 5A

Le panneau de connexions de la batterie est astucieusement subdivisé en différentes zones, dédiées respectivement au courant alternatif, au courant continu, à la charge depuis un véhicule, ainsi qu’à la lampe de poche. Chaque zone est équipée de son propre bouton d’activation et de désactivation, ajoutant ainsi une couche de sécurité supplémentaire. De plus, un bouton d’alimentation général est présent pour une utilisation encore plus sécurisée. Les ports USB-C intégrés offrent une grande polyvalence, permettant de charger des équipements Max-Q allant jusqu’à 100W avec Thunderbolt, ainsi que des smartphones et autres appareils.

Ce qui distingue particulièrement cette batterie, par rapport à d’autres modèles plus imposants de la même marque, c’est l’approche innovante de la charge solaire. Contrairement à la norme, il n’y a pas de port solaire dédié. Au lieu de cela, le port USB-C spécifié comme « in/out » sur le panneau est utilisé à cette fin. Pour ce faire, l’utilisation du câble à 2 broches avec les adaptateurs CC8020 à CC7909 et de CC7909 à USB-C fournis est nécessaire. Cette configuration offre également la possibilité de connecter ce panneau à d’autres batteries Jackery. De plus, le port USB-C permet également la recharge depuis un véhicule, offrant une flexibilité accrue.

Il manque encore un élément essentiel, à savoir l’écran LCD d’état, bien qu’il ne supporte pas l’interaction dans ce cas. Il affiche :

Indicateur de puissance avec pourcentage de charge

Indicateur de batterie faible et indicateur de mode d’économie d’énergie

Coin gauche : indicateur Wi-Fi, Bluetooth et EPS

Coin droit : indicateurs de courant alternatif

Zone centrale gauche et droite : indicateurs de puissance de sortie et d’entrée, ainsi que l’heure restante de charge ou de décharge

Zone inférieure : indicateur de charge murale, charge de voiture, charge via panneau solaire, avertissement d’erreur, alertes de température élevée et basse

La plupart de ces avertissements, ainsi que la possibilité de contrôler l’activation et la désactivation des différents panneaux de connexion, sont accessibles via l’application mobile dédiée. Cette application permet de visualiser les mêmes informations que sur l’écran principal, mais de manière plus organisée, tout en offrant la possibilité de personnaliser certaines options telles que la limitation de la puissance, le mode d’économie, etc.

Notons que, contrairement à beaucoup de batteries que nous avons testé dernièrement, cet écran reste lisible en plein soleil.

Passons maintenant au design du panneau solaire inclus avec la Jackery Explorer 300 Plus, qui est un modèle pliable avec 4 cellules, offrant une capacité maximale de 40W. Il présente un design extrêmement compact avec seulement 30 cm de hauteur et environ 1 mètre complètement déployé.

Le petit panneau solaire n’a rien à envier à ses versions plus grandes et peut être facilement plié et transporté. Une fois replié, il mesure 252 x 300 x 20 millimètres, soit légèrement plus grand qu’un MacBook Pro 14″.

Déplié, ses dimensions sont de 970 x 300 x 2,5 millimètres. Le panneau solaire est uniquement destiné à charger la station, il n’est pas possible de brancher directement des appareils sur le panneau, dommage. Il n’est pas livré avec un sac de transport supplémentaire, mais une fois replié, le panneau se protège de lui-même car les cellules solaires sont internes.

Ce panneau solaire dispose d’anneaux pour être suspendu sur un balcon, mais il n’a pas de support pour le poser au sol ni pour ajuster son inclinaison, contrairement aux versions plus grandes. C’est un détail important même pour un petit panneau, car en ajustant l’inclinaison par rapport à l’azimut du soleil, vous pouvez obtenir un peu plus de rendement.

Jackery Explorer 300 Plus: Application mobile

La série Plus de Jackery est équipée d’une application qui peut être connectée via Bluetooth et/ou Wi-Fi. Cependant, lors de l’utilisation de l’application, il est nécessaire de s’inscrire avec une adresse e-mail, une étape qui aurait pu être évitée en permettant une utilisation sans compte, comme c’est le cas avec d’autres marques comme Bluetti, par exemple.

Une fois que la station est associée à l’application, vous avez la possibilité de consulter diverses informations telles que l’état de la batterie, sa capacité, la température et le temps restant.

De plus, vous pouvez également contrôler la station à distance en l’allumant et l’éteignant directement depuis votre smartphone. Une fonctionnalité pratique de l’application vous permet également de définir une limite de charge pour la station, ce qui vous permet de prolonger la durée de vie de la batterie. Jackery promet une rétention de plus de 80 % de la capacité de la batterie après 1500 cycles de charge, ce qui en fait un atout considérable.

Jackery Explorer 300 Plus: Tests pratiques

L’assemblage du kit Jackery Générateur solaire 300 Plus 40W Mini est un jeu d’enfant et ne prend que quelques minutes grâce à ses dimensions compactes. Vous pouvez littéralement le placer n’importe où. Il vous suffit de déployer le panneau solaire et de le connecter à la batterie via l’adaptateur USB, et vous êtes prêt à charger la batterie.

La batterie peut être complètement rechargée en environ une heure et demie à partir de 25% de capacité en utilisant l’interface CA. En revanche, avec les panneaux solaires, cela prend environ 7,2 heures avec une alimentation constante de 30W (soit 9,6 heures pour passer de 0 à 100%). Il est essentiel de veiller à ce que toute la surface du panneau solaire soit exposée au soleil, car même la plus légère ombre peut réduire considérablement la capacité de charge.

Le chargement avec le câble secteur est évidemment plus rapide, ne prenant que 2 heures pour une charge complète de 0 à 100%. En voiture, il faut compter environ 5,5 heures, tandis que le chargement via USB-C avec un adaptateur secteur prend environ 2,8 heures.

Il est important de noter que la capacité de 288Wh est destinée à être utilisée avec des appareils à faible consommation. Si vous utilisez constamment près de la limite de 300W qu’elle peut supporter, la décharge sera relativement rapide. Nous avons effectué des tests de décharge en utilisant des éclairages et un ordinateur portable (83-91W au total) et estimons une autonomie d’environ 3,4 heures.

Il est essentiel de garder à l’esprit que l’Explorer 300 Plus est petite et compacte, et ne peut pas fournir autant de puissance que les batteries imposantes que nous avons l’habitude de tester. Cependant, elle est parfaitement adaptée pour être transportée partout et convient parfaitement aux petits appareils tels que les smartphones, les tablettes, les drones, les appareils photo, les ordinateurs, les torches, les haut-parleurs, etc. Si vous chargez un iPhone avec une consommation moyenne de 15 watts, la station peut fournir de l’électricité pendant environ 15,5 heures. En revanche, si un appareil de 300 watts est branché, cela ne durera que 0,8 heure.

Bien que la station ne dispose que d’une seule prise AC, rien ne vous empêche d’utiliser une multiprise pour obtenir plus de connexions, tant que vous ne dépassez pas la puissance nominale. L’autonomie est plus que satisfaisante pour les situations où vous avez besoin d’une source d’énergie fiable en cas de problème avec l’alimentation principale, que ce soit pour maintenir l’éclairage, un petit radiateur, des appareils mobiles ou même de petites plaques de cuisson.

En ce qui concerne le bruit, il est important de noter que cette batterie est très silencieuse en fonctionnement, si vous dormez à côté par exemple, ce qui est un avantage appréciable.

Jackery Explorer 300 Plus: Notre avis

Nous arrivons à la conclusion de cette analyse, après plusieurs jours d’utilisation de la batterie. Une fois de plus, le point le plus positif réside dans la batterie elle-même et ses capacités impressionnantes. Malgré sa taille compacte, elle offre une gamme de connexions très complète, ce qui la rend adaptée à l’alimentation de divers appareils tels que des téléphones mobiles, des lumières, ou même de petits appareils de cuisson en cas d’urgence ou lors de voyages. La batterie au lithium se distingue par sa durabilité en termes de cycles de charge et son excellent rapport capacité/poids.

Cependant, en ce qui concerne le panneau solaire de 40W, bien qu’il réponde à notre attente en termes de mobilité, dans une utilisation réelle, il atteint à peine les 30W dans notre meilleur scénario, ce qui peut rendre le processus de charge de cette batterie un peu plus long que souhaité. Une option de charge directe pour les smartphones ou les tablettes aurait également été un ajout appréciable.

Dans l’ensemble, le Jackery Générateur solaire 300 Plus, avec ses batteries LifePO4, son application dédiée et son panneau solaire, s’avère être un choix idéal pour les petites aventures. Que ce soit pour alimenter des petits appareils lors d’activités en plein air telles que dans le jardin, au parc, à la montagne, etc., vous pouvez avoir confiance en la performance du Jackery Générateur solaire 300 Plus.

Si vous êtes intéressé par cette batterie, la Jackery Explorer 300 Plus est actuellement proposée à un prix remisé pour son lancement. La station sans le panneau solaire coûte 299 € au lieu de 349 €.

➡️ Voir l’offre Jackery Explorer 300 Plus

Le pack avec le panneau solaire SolarSaga 40W est quant à lui vendu 389 euros au lieu de 449 €.

➡️ Voir l’offre Jackery Générateur solaire 300 Plus

Pour

Solution tout en un pratique

Compacité de l’ensemble

Construction solide et bonnes finitions

Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate, durée de vie 5x supérieure au lithium ion standard)

300W de puissance pleinement utilisable

Batterie silencieuse

Écran lisible en plein soleil

Recharge pass-through

Application de control à distance

Contre