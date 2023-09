Les smartphones Xiaomi pourraient être interdits en Finlande

Les smartphones Xiaomi sont disponibles à l’achat dans la majorité des pays, y compris en Asie, en Europe, au Japon et même aux États-Unis. Xiaomi bénéficie d’une présence significative sur le marché et la société a rarement été confrontée à des sanctions gouvernementales. Alors que le gouvernement indien a infligé une amende à Xiaomi il y a quelques mois, la société continue de vendre activement des téléphones en Inde. Des rumeurs récentes suggèrent que les smartphones Xiaomi pourraient être soumis à des restrictions de vente en Finlande. Plusieurs sociétés occidentales se sont retirées du marché russe après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Certaines sociétés occidentales ont quitté le marché russe, mais Xiaomi continue de vendre des téléphones et les consommateurs russes se retrouvent obligés d’opter pour des smartphones Xiaomi. Il semble que la Finlande ne soit pas satisfaite que Xiaomi continue de vendre des smartphones en Russie.

Xiaomi n’a pris aucune mesure concernant le marché russe ; au contraire, la société continue de vendre officiellement ses appareils. Xiaomi aide également les entreprises russes à introduire de nouveaux produits technologiques sur le marché russe local. Cela suggère que Xiaomi ne se soucie pas du tout de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et vise à continuer de rester sur le marché technologique russe.

Les trois principaux opérateurs mobiles de Finlande, Telia, DNA et Elisa, ont décidé de cesser la vente de smartphones Xiaomi. Alors que l’Union européenne n’a imposé aucune sanction à Xiaomi, certains opérateurs finlandais ont pris cette décision de manière indépendante. Les autres détaillants en Finlande, Gigantti et Verkkokauppa, ont indiqué qu’en l’absence d’interdiction de l’UE sur Xiaomi, ils ont l’intention de continuer à vendre des smartphones et des appareils Xiaomi.

À l’heure actuelle, il n’y a pas eu de mesure stricte pour interdire complètement la vente de smartphones Xiaomi en Finlande ou dans l’Union européenne. Cependant, certaines entreprises de télécommunications en Finlande prennent des mesures pour cesser la vente de smartphones Xiaomi. La Finlande estime que les ventes actives continues de Xiaomi en Russie sont considérées comme un support à l’invasion de l’Ukraine.

Source : Suomimobiili

