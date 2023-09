JMGO N1 Ultra en TEST: Projecteur 4K ultra précis et Kickstarter réussi

JMGO est un nouveau venu dans la catégorie des projecteurs et s’appuie sur le crowdsourcing pour obtenir un financement initial. Le N1 Ultra est son dernier projecteur, qui offre une résolution 4K et une luminosité de 4 000 lumens, l’une des plus lumineuses de tous les projecteurs. Il possède d’autres atouts très intéressants et son prix est de 2 299 € sur Kickstarter (et Amazon), avec des livraisons qui ont déjà commencé depuis mai dernier. Après l’avoir eu en main, nous pouvons vous dire qu’il y a une bonne raison pour laquelle ce nouveau projecteur a reçu plus de 2,2 millions de promesses de dons. Sans faire plus de teasing, rentrons dans le vif du sujet !

Qui est JMGO ?

Fondée en 2011, JMGO est une entreprise technologique chinoise qui se concentre sur les produits de divertissement à domicile, notamment les projecteurs, les téléviseurs intelligents et les équipements audio. Ces dernières années, JMGO a établi des partenariats stratégiques, notamment avec Huawei, pour intégrer ses projecteurs intelligents dans l’écosystème d’appareils domestiques intelligents de Huawei. De plus, JMGO a collaboré avec Leica pour améliorer l’optique de ses projecteurs, une technologie qui a été implémentée avec succès dans le JMGO O1 Pro. La société s’est fait connaître à l’étranger grâce à des plateformes de financement participatif comme Kickstarter et s’efforcent de proposer des projecteurs technologiquement très avancés.

Nous sommes, en règle générale, curieux mais un sceptique quant aux produits proposés sur Kickstarters. De notre avis, ils appartiennent globalement à l’une des deux catégories principales, et aucune n’inspire beaucoup de confiance. La première : une entreprise qui cherche un moyen d’obtenir des ventes en pré-production et un marketing facile. La seconde : une start-up qui, en réalité, n’a aucune chance d’expédier le produit.

Il y a des exceptions, bien sûr, et il arrive parfois qu’un produit arrive au bout du processus et mérite d’être testé. Comme le JMGO N1 Ultra ! Ce projecteur compact combine des spécifications impressionnantes avec un design intéressant. L’ensemble du projecteur peut pivoter et tourner, ce qui rend potentiellement l’installation rapide et facile, le tout avec une mise au point et une correction trapézoïdale automatique efficace… Ce qui n’est pas forcément toujours le cas sur ce type de projecteur et à ce prix.

À l’intérieur du JMGO se trouvent une source de lumière à trois lasers, des haut-parleurs co-conçus avec Dynaudio et une diffusion via Android TV 11. Avec son tarif, ce projecteur est dans le haut de la grille du marché public, mais il semble de bonne facture avec ses nombreuses fonctionnalités intéressantes.

JMGO N1 Ultra: Spécification

Modèle : JMGO N1 Ultra

Résolution : 4K UHD, 3 840 x 2 160 pixels, HDR 10

Luminosité : 4 000 lumens ANSI

Rapport de contraste : 1600:1

Rapport de projection : 1,2 ; 1

Gamme de couleurs : 110 % BT.2020

Technologie d’affichage : DLP

Précision des couleurs : ΔE <1

Profondeur de couleur : 10 bits (1,07 milliard de couleurs)

Uniformité de la luminosité : >95 %

Zoom : numérique

Modes de projection : Avant, arrière, plafond avant, plafond arrière

Prise en charge 3D : HDMI uniquement

SoC : Mediatek MT9629

Certifications audio : DTS, Dolby Audio avec tuning co-créé avec Dynaudio

Puce d’affichage : TI 0,47 pouces DMD

Mémoire : 2 Go de RAM, 32 Go de ROM

Source lumineuse : Triple laser

Durée de vie de la lampe : 30 000 heures

Système d’exploitation : Android TV11

Caractéristiques : Milti-adaptatif, remplissage automatique de l’écran, évitement intelligent des objets, protection intelligente des yeux

Dimensions : 9,49 V 7,99 x 9,29 pouces

Poids : 9,92 livres

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Connectivité : 2xHDMI (l’un prend en charge eARC), 1xUSB, 1 prise casque 3,5 mm, 1 port DC

Haut-parleur : 2 haut-parleurs de 10 watts

Niveau de bruit <26dB

Le N1 Ultra est doté d’une multitude de technologies de pointe. Avec une luminosité de 4 000 lumens ANSI, un rapport de contraste de 1600:1 et une profondeur de couleur de 10 bits offrant une palette de 1,07 milliard de couleurs, ce projecteur devrait produire des images d’une luminosité exceptionnelle aux couleurs éclatantes.

Au cœur de ce projecteur se trouve l’optique laser à triple couleur MALC (Microstructure Adaptive Laser Control) développée par JMGO. Cette technologie s’accompagne d’un système de diffusion à quatre couches qui transforme le laser en une projection uniformément éclairée au format 16:9, ainsi que de la technologie de réduction des speckles lumineux (LSR), qui élimine normalement les interférences fréquemment rencontrées dans les projecteurs laser à trois couleurs.

Le JMGO N1 Ultra repose sur une puce DMD (Digital Micromirror Device) de 0,47 pouce de Texas Instruments. Il s’agit de la même puce que l’on retrouve dans de nombreux projecteurs laser 4K, tels que le Dangbei Mars Pro 4K et le XGIMI Horizon Pro. Comme nous l’avons souligné dans nos critiques de ces produits, cette puce génère une résolution 4K UHD en utilisant une technologie de commutation rapide des pixels, créant ainsi une illusion de qualité 4K aux yeux de l’observateur humain, ce qui s’avère être une approximation de qualité satisfaisante.

À proximité de l’objectif, le N1 Ultra est équipé d’un ensemble de capteurs qui lui permettent d’ajuster automatiquement sa luminosité en fonction de la lumière ambiante, de s’adapter automatiquement à la surface de projection et de détecter les obstacles à éviter, tels que des plantes, lampes ou des interrupteurs.

Le projecteur JMGO N1 Ultra offre un taux de projection de 1.2:1, ce qui signifie que pour chaque mètre de distance entre le projecteur et votre écran, l’image s’élargira d’environ 80 cm. Un bord gris minime d’environ 1 cm entoure l’image, qui peut s’agrandir si vous utilisez excessivement la correction trapézoïdale.

Les flancs du projecteur sont dotés de perforations conçues pour permettre au son émanant des deux enceintes de s’exprimer, avec une puissance totale de 2 fois 10 Watts. Il convient de noter que JMGO a déjà employé des enceintes de la marque Dynaudio dans d’autres modèles comme le JMGO U2. Nous reviendrons plus en détail sur la performance sonore dans la partie pratique.

JMGO N1 Ultra: Déballage et Design

Nous avons été surpris du poids du carton lorsque Amazon a livré le projecteur. Ce dernier était plutôt important vu la taille du projecteur.

Le JMGO N1 Ultra est livré dans un emballage très original et sophistiqué en polystyrène qui est équipé d’une poignée pratique et d’un mécanisme de verrouillage sécurisé.

N’utilisez pas d’objets pointus qui pénètrent dans le carton car cela pourrait endommager la coque. Celle-ci protège très bien le projecteur et lui va comme un gant.

À l’intérieur de cette boîte qui fait office de transport et de protection, vous découvrirez le projecteur parfaitement rangé dans cet emballage ajusté.

Vous trouverez également un adaptateur secteur et un câble d’alimentation. L’entrée de cette alimentation est évaluée à 2,5 ampères et produit une sortie de 24 volts CC à 7,5 ampères. Le cordon secteur amovible est de style « Micky Mouse » à trois lobes.

La télécommande Bluetooth (piles non incluses) fait bien sûr partie du packaging et se présente comme un modèle basique dans l’esprit le plus pur des box Android TV.

Notre exemplaire inclut un guide de branchement et démarrage rapide, ce qui n’était pas le cas des versions précédentes.

Des explications de montage sont également présentes dans le carton qui est enroulé autour de la coque en polystyrène.

Enfin nous trouvons un manuel disponible en français (nous apprécions) donnant quelques informations utiles.

Comme c’est souvent le cas avec la plupart des projecteurs, vous devrez vous munir de vos propres câbles HDMI ou audio si nécessaire.

JMGO N1 Ultra: Design

Le projecteur JMGO N1 Ultra présente un design peu commun, où chaque détail semble avoir été méticuleusement réfléchi. Il est fabriqué en utilisant une combinaison de pièces en aluminium et en plastique, mais l’ensemble du produit dégage une sensation de qualité.

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes du N1 Ultra est son support robuste à deux axes, semblable à un cardan, qui offre une grande stabilité et permet de faire pivoter le projecteur à 360 degrés horizontalement et de l’incliner de 135 degrés vers le haut et vers le bas verticalement.

Vous avez même la possibilité de projeter directement sur le plafond si vous le souhaitez. Ce support polyvalent, combiné à l’excellente correction automatique du trapèze (nous en parlerons plus en détail ci-dessous), permet d’utiliser le N1 Ultra de manière quasi similaire à un projecteur de scène, en le projetant sous des angles prononcés dans presque toutes les directions. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une surface appropriée pour le placer.

De plus, le projecteur comporte plusieurs points de fixation pour d’éventuelles montages, l’un au centre et un à chaque coin. En outre, JMGO propose des accessoires de support et de montage dédiés, dont un support indépendant de type trépied.

Le bouton d’alimentation du projecteur est intégré à la base du support, mais si vous utilisez la télécommande, vous n’aurez que rarement besoin d’y accéder.

Sur chaque côté du projecteur il y a des ouvertures de ventilation pour assurer la circulation de l’air, et à l’arrière, vous trouverez un système de refroidissement actif avec une grande grille qui recouvre quasiment l’ensemble de cette face.

Toutes les entrées et sorties du N1 Ultra se trouvent à l’arrière du projecteur. Les ports incluent un USB-A 2.0, une prise audio de 3,5 mm et deux ports HDMI, tous disposés en une seule rangée sous la grille d’évacuation à l’arrière. L’un des ports HDMI est compatible avec l’eARC. Il convient de noter que lorsque le projecteur est incliné à 180 degrés verticalement, la présence de câbles branchés peut limiter son amplitude de mouvement. Ainsi, si vous prévoyez de projeter vers le plafond, il est préférable de connecter vos câbles HDMI, USB ou audio après avoir ajusté l’inclinaison.

Le port d’alimentation DC est astucieusement intégré dans le bras droit du support, ce qui le rend discret tout en facilitant l’ajustement de l’inclinaison verticale.

JMGO N1 Ultra: Interface et réglages disponibles

Avec l’intégration d’Android TV 11, le JMGO N1 Ultra apporte un avantage supplémentaire en offrant l’accès au Google Play Store. Ce système bien établi ouvre la porte à une multitude d’applications téléchargeables, ce qui étend considérablement les possibilités du projecteur au-delà de la simple visualisation. De plus, la présence de Google Assistant permet une commande vocale pratique, facilitant ainsi l’interaction avec le projecteur à l’aide de la télécommande.

L’interface du système d’exploitation de l’Ultra N1 garantit une expérience de navigation fluide et sans accroc. Bien que l’application Netflix ne soit pas directement disponible sur le Google Play Store, il existe des solutions alternatives telles que l’acquisition d’une clé de streaming ou d’un appareil externe compatible avec l’application Netflix. Cela permet aux utilisateurs de profiter de leur contenu préféré en toute simplicité.

Le JMGO N1 Ultra est également équipé d’une fonction de compensation de mouvement (MEMC), accessible via les paramètres qui fonctionne très bien. Vous avez la possibilité de choisir parmi trois niveaux de fluidité. Ce projecteur est donc capable de prévenir les déchirures d’image lors de mouvements rapides. Le niveau de fluidité moyen offre un lissage saisissant pour les films d’action comme Avatar. En dehors de ce type de film, nous préférons ne pas l’utiliser pour retrouver une impression de framerate classique.

Niveau puissance brut, le JMGO N1 Ultra lit sans broncher les vidéos Youtube en 4K60 FPS HDR et, également, un film de 64 Go au format x265 sans saccade. En clair, il peut tout avaler à part un film en 8K non compressé sans doute… Vous n’aurez pas besoin de box supplémentaire pour lire ce type de contenu exigeant et c’est une très bonne nouvelle.

JMGO N1 Ultra: Tests pratiques

Luminosité et contraste :

Nous recevons de nombreuses propositions de projecteurs, mais ce qui a rendu le N1 Ultra intéressant à tester, c’est que JMGO promettait une impressionnante luminosité de 4 000 lumens grâce à son moteur « MALC Triple Color Laser Optics ». En comparaison, le XGIMI Horizon Pro de taille similaire promet seulement 2 200 lumens. Ayant du mal à trouver un projecteur abordable que nous pourrions utiliser en plein jour dans une pièce très lumineuse, nous étions curieux de voir comment le N1 Ultra se comporterait.

Même en utilisant un mur mat peint en beige comme écran (ce qui est loin d’être une surface idéale pour la projection), le JMGO N1 Ultra parvient toujours à surpasser les projecteurs à courte portée de prix similaire que nous avons testés, lesquels n’ont pas besoin de projeter la lumière sur toute la longueur d’une pièce. Habituellement, nous devons garder les stores complètement fermés dans notre salle familiale pour avoir ne serait-ce qu’une chance d’utiliser un projecteur en plein jour, mais le N1 Ultra fournissait une image très visible même sans que les fenêtres soient complètement obstruées. L’image projetée ne rivalisait pas en termes de qualité et de contraste avec celle que nous obtenons à partir de la TV QLED de 65 pouces située à non loin de là, mais le N1 Ultra projetait également une image de plus de 100 pouces, l’impression finale reçue n’était pas si loin d’un téléviseur, ce qui est tout bonnement incroyable pour un projecteur longue focale.

Avec les stores fermés, mais la lumière ambiante de l’après-midi qui continuait à entrer, le niveau de contraste et de saturation du JMGO N1 Ultra s’est considérablement amélioré. Encore une fois, sans un écran adapté conçu pour refléter la lumière ambiante et diriger la lumière du projecteur vers les yeux des spectateurs, les résultats d’un projecteur ne se rapprocheront jamais de la qualité d’image d’une télévision, du moins lorsque la lumière ambiante est en jeu. Mais nous avons été impressionnés par les performances du N1 Ultra. Regardez ci-dessous cette scène du JMGO N1 Ultra sur Avatar La Voie de l’eau dans l’espace et la pénombre totale, le contraste est très haut facture.

Comme pour tout projecteur grand public qui n’est pas conçu pour éclairer un écran géant dans une salle de cinéma, le JMGO N1 Ultra était à son meilleur lorsque le soleil était couché et que nous pouvions le tester dans une pièce complètement sombre. Il est remarquablement lumineux, parfois tellement lumineux que les personnes qui entraient dans la pièce où nous le testions devaient protéger leurs yeux jusqu’à ce qu’ils s’adaptent à la quantité de lumière qu’il projetait sur le mur. JMGO affirme que le N1 Ultra produit 4 000 lumens ANSI de luminosité, et bien que certains critiques aient remis en question ces chiffres (les tests de Projector Reviews l’ont mesuré à environ 2 511 lumens au maximum), il est indiscutablement le projecteur le plus lumineux que nous ayons jamais testé à moins de 2 300 €. Une telle luminosité ne rend d’ailleurs pas forcément service à la fidélité de l’image. Nous n’utilisons d’ailleurs (à 3 mètres de distance), jamais la luminosité maximale mais plutôt à 8 sur 10 qui nous permet d’obtenir plus de détails.

Les couleurs étaient satisfaisantes lorsque le projecteur utilisait un matériel source qui n’était pas excessivement compressé, et nous avons été particulièrement impressionnés par le niveau de calibration de l’image proposé. Ces types de projecteurs tout-en-un (ou de téléviseurs laser) ont souvent tendance à simplifier excessivement les ajustements disponibles pour les utilisateurs, mais en plus de quelques préréglages pour les sports, les jeux vidéo et les films, le N1 Ultra permet de régler la saturation et les couleurs RVB individuelles, offrant ainsi aux utilisateurs comme nous un moyen de compenser l’utilisation d’un mur coloré comme écran.

Concernant la netteté de l’image, elle est déjà très élevée sur ce N1 Ultra par défaut, mais vous pouvez encore l’augmenter via le menu image. En règle générale nous ne sommes pas fan de cette option qui ne rend pas hommage à la fidélité de l’image dû à l’apparition d’artefacts non désirés. Toutefois sur ce projecteur, ce réglage est bien dosé et bien implémenté. Dans la scène rapide du braquage sur Dark Knight, réglée à 50%, la netteté fait ressortir les personnages sans pour autant apporter trop d’artefacts. Aussi, dans les captures que vous allez voir ci-dessous l’image est zoomée. Ces déformations à 3 mètres de recul sont imperceptibles.

Encore une fois nous pouvons souligner le soin apporté par la marque à cette option qui est bien réglée et dosée par défaut.

Colorimétrie :

Le JMGO N1 Ultra se distingue des projecteurs à courte focale conventionnels grâce à sa source lumineuse laser RVB, lui permettant de reproduire une gamme de couleurs plus étendue que la plupart des projecteurs de sa catégorie. Associé à son impressionnante résolution 4K, le N1 Ultra délivre des visuels exceptionnels qui mettent en valeur les détails améliorés et des couleurs éclatantes.

Le projecteur N1 Ultra prend en charge une palette de couleurs de 1,07 milliard de nuances avec une profondeur de couleur de 10 bits, résultant ainsi en des images vives et éclatantes. JMGO propose six modes d’image prédéfinis pour le N1 Ultra : Coloré, Brillant, Standard, Jeu, Bureau et Utilisateur. Par défaut, le projecteur est réglé en mode Standard, qui peut présenter une légère sur-saturation des couleurs. Personnellement, j’ai constaté que le mode Movie offre la meilleure précision d’image.

Un autre élément qui a rapidement attiré mon attention, c’est l’absence totale de points laser dans les images projetées. JMGO semble avoir résolu ce problème agaçant (dans cette version toute récente que nous avons reçue) qui se manifeste généralement sur presque tous les projecteurs alimentés par laser RVB.

Le N1 Ultra restitue avec précision les détails complexes et les nuances de couleurs de la vidéo ci-dessous, immergeant ainsi les spectateurs dans une expérience visuelle captivante. En révélant les moindres détails et en amplifiant la vivacité des couleurs, le N1 Ultra procure un plaisir visuel inégalé, ce qui en fait un choix idéal pour apprécier des contenus visuellement impressionnants.

Les couleurs étaient satisfaisantes lorsque le projecteur était alimenté par des sources vidéo non excessivement compressées, et j’ai été particulièrement impressionné par le degré de personnalisation offert pour calibrer l’image. Souvent, les projecteurs tout-en-un (ou téléviseurs laser) simplifient les options de réglage à disposition des utilisateurs, mais en plus des quelques préréglages pour le sport, les jeux vidéo et les films, le N1 Ultra permet d’ajuster la saturation et les couleurs RVB individuelles, donnant ainsi aux utilisateurs, comme nous, la possibilité de compenser l’utilisation d’un mur coloré comme écran.

Mise au point automatique :

Nous avons été très impressionnés par les capacités de mise au point automatique du JMGO N1 Ultra. Même sur la surface de projection difficile que nous utilisons pour nos tests, le N1 Ultra a constamment produit une image d’une netteté impeccable, sans aucune zone floue à signaler. C’est actuellement la mise au point automatique la plus précise et rapide que nous ayons rencontrée sur un projecteur de cette catégorie. Nous félicitons la marque pour cette performance.

A une distance proche ou modérée, la correction automatique du trapèze a également donné de bons résultats au point d’oublier que cette fonction est en action tellement elle est efficace. Sur une longue distance et sur une surface de projection sans bordure les résultats calibrés varient légèrement. Un symptôme que nous rencontrons sur la plupart des projecteurs longue focale de cette technologie.

Dans ce type de cas, nous avons constaté que la meilleure approche consistait à commencer par utiliser la correction automatique du trapèze, puis à apporter des ajustements plus précis manuellement. Cependant, comme c’est souvent le cas avec la plupart des projecteurs de cette gamme de prix, la correction trapézoïdale est limitée aux quatre coins. De nombreux utilisateurs projettent sur un mur blanc en tant qu’écran, qui n’est probablement pas aussi uniformément plat qu’ils le pensent. Avoir des points de réglage supplémentaires faciliterait l’obtention d’une image parfaitement rectangulaire et aiderait les utilisateurs à corriger les surfaces de projection qui ne sont pas parfaitement planes.

En jeu :

Jouer sur vidéo-projecteur est une très bonne expérience, que ce soit en solo ou en multiplayer… Encore faut-il un temps de retard à l’affichage maximal qui ne dépasse pas 50 ms pour ce dernier mode.

La marque indique un input lag de 20 ms à 4K 60 Hz, cependant, avec une mesure de 35,2 ms, cette valeur ne correspond pas tout à fait à la promesse annoncée. Malgré tout, elle reste tout à fait acceptable pour jouer à des jeux compétitifs. Il est encourageant de constater que les constructeurs travaillent activement sur cet aspect ces derniers temps, et cela ne peut que susciter la satisfaction des joueurs.

Qualité sonore :

Le projecteur JMGO N1 Ultra propose une variété de modes audio prédéfinis pour répondre à différents genres de contenu et préférences : Musique, Standard, Film et Sports. Avec ses capacités audio puissantes, le projecteur offre un volume suffisant, vous permettant de profiter de votre contenu à des niveaux élevés sans aucune distorsion notable de la qualité sonore. Comparé à d’autres projecteurs avec des haut-parleurs intégrés, le N1 Ultra se situe au même niveau qu’eux, offrant une sortie audio satisfaisante qui dépasse les performances des haut-parleurs de télévision typiques.

Un aspect intéressant des performances audio du N1 Ultra est sa reproduction des basses. Le projecteur offre des basses profondes et immersives, améliorant l’expérience audio globale. Bien qu’il ne puisse toujours pas rivaliser avec ceux qui recherchent une expérience plus immersive, il fait un travail décent si vous êtes en déplacement ou dans des espaces restreints.

Émanation sonore :

Cette partie va être très courte, car, à 80 cm de distance, ce projecteur n’arrive tout simplement pas à activer notre sonomètre qui descend pourtant à 30 db au minimum !

Dans le calme le plus total et à la luminosité la plus élevée utilisée, vous pourrez entendre une légère ventilation passagère qui va extraire le surplus d’air chaud à l’intérieur de l’appareil. Si vous restez avec une luminosité de 8 sur 10 (la meilleure pour nous), il faudra vraiment être dans le silence complet et tendre l’oreille pour entendre le projecteur.

Tout comme le Dangbei Mars Pro 4K ce JMGO N1 Ultra est extrêmement silencieux. Nous sommes très heureux de voir les constructeurs apporter du soin à cet aspect de leurs produits cette année. Un projecteur qui se fait oublier (même dans les scènes de dialogues) est un pas de plus dans l’immersion cinématographique.

Consommation électrique :

Avec une luminosité théorique de 4000 lumens ANSI (2200 lumens CVIA), nous nous demandions quelle allait être la consommation électrique de ce N1 Ultra. Explosive ? Pas du tout.

Nous avons mesuré 131,6 Watts en luminosité maxium, 103,9 Watts à 8 sur 10, 75,1 à la moitié de la luminosité et 47,5 avec la luminosité au minimum.

Notons que toutes nos prises de consommation ont été réalisées sur la même image. Nous devons encore une fois saluer le travail de JMGO, la consommation électrique est particulièrement contenue pour un résultat aussi spectaculaire pour nos rétines.

Enfin, contrairement à d’autres projecteurs que nous avons récemment testés, la capacité Wi-Fi de ce projecteur était remarquablement supérieure à la normale. Nous avons une pièce éloignée du point d’accès, où généralement seul le réseau 2,4 GHz est accessible. Cependant, avec le JMGO N1 Ultra, nous avons pu capter et utiliser le réseau 5 GHz, offrant ainsi une bande passante accrue pour une meilleure connectivité et profiter de médias gourmands lors de streaming.

JMGO N1 Ultra: Notre avis

Lors d’un test de vidéoprojecteur, nous avons toujours une idée qui trône dans notre tête, trouvers le graal qui sera digne de s’installer dans notre salon ou notre salle de projection. C’est une tâche compliquée car après avoir fini le test d’un modèle nous trouvons souvent une spécificité qui nous laissera sur la retenue, comme un projecteur bruyant, un contraste en berne ou non taillé pour le gaming. Et… Suite au test du JMGO N1 Ultra nous avons dû mal à lui trouver des défauts. Sa précision, sa luminosité, ses couleurs, son silence de fonctionnement et sa faible consommation électrique en font un must have pour nous.

Il possède également d’autres atouts comme l’utilisation d’Android TV épaulé par un hardware puissant, sa réactivité pour le gaming, une compensation de mouvement efficace et ses très nombreuses possibilités de réglage d’image et des couleurs.

Nous n’avons que peut utilisé sa fonction de rotation mais celle-ci lui permettra au projecteur de s’adapter à de très nombreux scénarios de projection. Les deux seuls bémols que nous pourrions noter est l’absence de Zoom et la qualité en déca de la télécommande par rapport à la superbe construction du projecteur.

Le projecteur JMGO N1 Ultra est une option très intéressante pour ceux qui souhaitent une expérience visuelle captivante et visuellement détaillée. Il offre une image 4K nette avec des pics lumineux saisissants qui commencent à tirer le meilleur parti du HDR, tout en étant parfaitement capable de produire tous les détails dans les parties les plus sombres d’une image. Avec sa taille compacte, le N1 Ultra offre des performances cinématographiques impressionnantes qui dépassent nos attentes, offrant un rapport qualité-prix très intéressant.

Si le JMGO N1 Ultra vous intéresse, il est actuellement disponible avec un coupon de réduction de 300€, ce qui rend ce projecteur particulièrement intéressant à l’achat.

Pour

Image précise

Super résultat même sans écran dédié

Bon contraste

Qualité de l’autofocus et mise au point trapézoïdale

Construction finition

Silencieux

Son intégré qui présente des basses

Puissance hardware embarquée

Android TV original

Nombreuses options de réglages

Compensation de mouvement

Bon pour le jeu (HDMI 2.1, Input lag 35 ms)

Wi-Fi performant

Contre